10.03.2019 - 09:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

US-Senatorin Elizabeth Warren (Bild: US-Senat)

US-Senatorin Elizabeth Warren kündigte einen radikalen Plan an, um die Macht der großen Technologieunternehmen zu "brechen". Als Kandidat für das Präsidentenrennen 2020 schlägt Warren neue Beschränkungen vor, wie viel Freiheit Technologieunternehmen haben, um proprietäre Plattformen zu kontrollieren.

Warren will Unternehmen, darunter Apple, daran hindern, die App-Stores zu nutzen, um Gebühren für Entwickler zu erheben und gleichzeitig ihre eigenen Dienste und Apps anzubieten.

Der Blogbeitrag der US-Senatorin konzentriert sich auf Amazon, aber wie der US-Sender CNBC bestätigt, hat Warren auch Apple im Visier. Warren definiert die Unternehmen, die marktbeherrschende Plattformen haben, als solche mit einem Jahresumsatz von über 25 Milliarden US-Dollar.

Nach Warren's Vision wäre es Apple nicht erlaubt, sowohl eigene Apps anzubieten als auch den App Store selbst zu betreiben.

Das politische Ziel basiert auf Beschwerden in der Branche, nach denen es wettbewerbswidrig sein soll, dass Apple Music auf dem iPhone als vorinstalliert ist und Apple gleichzeitig den App Store betreibt, in dem andere Musikdienste 30 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Kauf von In-Apps an Apple weitergeben müssen. Das will Warren ändern.

Am Beispiel von Amazon erläutert Warren, dass der Amazon Marketplace und die Amazon Basics-Produktpalette in getrennte Unternehmen aufgeteilt werden müssten. Ebenso sollen die Werbeangebote von Google unabhängig von der Google-Suche werden.

Um diese Forderung Apple-spezifisch zu gestalten, müsste der App Store als eigenständiges Unternehmen betrieben werden, und Apple wäre gezwungen, konkurrierende App Stores auf seiner Hardware zuzulassen.

