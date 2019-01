Gruppen-Facetimegespräche wurden bereits mit iOS 12 hinzugefügt. Was bleibt für iOS 13? (Bild: Apple)

Apple schickt erste Geräte mit iOS 13 ins Rennen. Natürlich arbeitet der iPhone-Hersteller bereits an der kommenden Betriebssystemversion für iPhones und iPads, warum sollte er nicht. Doch mittlerweile gibt es Meldungen darüber, dass erste Geräte mit iOS 13 schon genutzt wurden, um Webseiten auszuprobieren.

Welche Änderungen genau Apple mit iOS 13 anbieten wird, ist nicht bekannt. Es gibt natürlich Wunschzettel, auch unsere eigenen.

Geräte mit iOS 13 im Web unterwegs

Nun veröffentlichte MacRumors einen Beitrag mit der Auswertung der eigenen Besucherstatistiken mit Hilfe von Google Analytics. So sind im Dezember tatsächlich Besucher mit iOS 13 auf deren Webseite gesurft. Es ist zwar nicht zu erkennen, wie viele, aber so oder so handelt es sich nur um „wenige“ Zugriffe.

Erste Hinweise erst im Sommer

Im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz WWDC wird Apple selbst das erste Mal offiziell verraten, welche neuen Funktionen das Betriebssystem enthält.

Da einige für iOS 12 angekündigte Funktionen aber verschoben wurden, geht man davon aus, dass diese spätestens mit iOS 13 auf die Geräte kommen.

Gerüchteküche zu iOS 13

Wenn Sie Gerüchte über das kommende Betriebssystem nicht verschmähen, dann sollten Sie weiterlesen. Denn es heißt, das neue OS soll in jedem Fall die Produktivität am iPad steigern. Es ist die Rede von einer überarbeiten Datei-App und der Möglichkeit, innerhalb einer App auch Tabs zu verwenden. Ebenso sollen mehrere (zwei) Fenster der selben App nebeneinander angezeigt werden (Splitscreen), um die Bearbeitung von Dokumenten zu verbessern.

Ungeachtet der jüngsten Ereignisse rund um die erste Gewinnwarnung seit 2002, sind wir gespannt auf das neue Jahr und was Apple für uns bereithält.

Was wünschen Sie sich für das neue iOS 13?

