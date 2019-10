Apple Ring: Plant Apple ein weiteres Wearable?

News

Ende September stellte Amazon auf einem Event zahlreiche neue Echo-Produkte vor. In der Menge an neuen Geräten ist ein Gerät für viele Beobachter fast unsichtbar vorbeigegangen. Amazon kündigte den Echo Loop an: einen Ring mit Alexa. Während der Versandriese den Sprachassistenten für den Finger ankündigte, soll Apple im Verborgenen ebenfalls an einem Ring arbeiten. Dies geht aus einer aktuellen Patentschrift hervor.