Diese Apple-Neuheiten erwarten uns 2020 noch

Klar - ein neues iPhone 12 mit den Varianten Pro und Pro Max wird es dieses Jahr geben, doch was kommt eigentlich von Apple 2020 noch auf den Markt?

Laut der taiwanischen Publikation DigiTimes kommen in der zweiten Jahreshälfte neue iMacs und iPads auf den Markt. Vom iMac Pro ist noch gar nichts zu hören - vielleicht ist das auch eine Produktkategorie, die Apple bisher zu wenig Glück gebracht hat und die es nicht lohnt, fortzusetzen.

Das iPad Air soll wachsen

DigiTimes hat Zulieferer von Apple befragt und heraus bekommen, dass Apple verschiedene iPads und iMacs plant, bei beim iPad ein Air mit einem 10,8 Zoll großem Bildschirm erwartet wird. Das aktuelle iPad Air ist mit 10,2 Zoll nur unwesentlich kleiner. Nebenbei soll Apple auch eine Vergrößerung des iPad Mini planen - es soll eine Bildschirmdiagonale zwischen 8 und 9 Zoll bekommen.

Neues Design für den iMac?

Dazu soll 2020 noch ein 23 Zoll großer Einsteiger-iMac folgen. So richtig spannend klingt das nicht, es sei denn, Apple ändert das Design des iMac wie bereits vor Monaten vorausgesagt drastisch.

Richtig interessant dürfte daher erst 2021 werden, wenn die Mini-LED-Bildschirme für das iPad fertig sind. Diese sollen nicht nur deutlich bessere Schwarztöne liefern sondern auch sparsam mit Strom umgehen, womit die Laufzeit der Tablets erhöht werden soll.

Was denkt ihr - was werden Apples Produktneuigkeiten 2020 sein? Schreibt uns einmal in die Kommentare, wo eure realistischen Erwartungen liegen.

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple iMac (21, 5", mit Retina 4K Display, 3, 6 GHz Quad‑Core Intel Core i3 Prozessor der 8. Generation, 1 Tb) 1.319,00 €