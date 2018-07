24.07.2018 - 15:45 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Am Donnerstag öffnet Apple eine neue Niederlassung in Mailand. Mit dem Store Apple Piazza Liberty will Apple einen Platz im Zentrum der italienischen Metropole wieder mit Leben erfüllen, denn der Platz vor dem Laden ist rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Das Projekt, das sowohl einen großen öffentlichen Platz als auch den Store darunter umfasst, bringt zum ersten Mal das neue Apple Retail-Design nach Italien.

Direkt am Corso Vittorio Emanuele, einer der beliebtesten Fußgängerzonen Mailands, findet man einen imposanten Glasbrunnen, der als Eingang zum Store und als Hintergrund des großen Freilufttheaters dient. Der Platz selbst ist mit einem in ganz Mailand verwendeten Stein, dem Beola Grigia gestaltet. Außerdem ist der Vorplatz rund um die Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Dort sollen Veranstaltungen das ganze Jahr über stattfinden. Eingefasst ist der Platz von 14 Gold-Gleditschien-Bäumen, einer subtropischen Zierpflanze aus der Gattung der Johannisbrotgewächse.

Apple Piazza Liberty biete einen großartigen Rahmen für Today at Apple, kostenlose, stündliche Sessions zu den Themen Foto & Video, Musik, Programmieren, Kunst & Design und mehr, die darauf abzielen, der Kreativität aller Teilnehmer freien Lauf zu lassen, teilt Apple in einer Aussendung an die Presse mit. Im September dieses Jahres wird Apple Piazza Liberty eine einmonatige, speziell auf Mailand zugeschnittene, Serie an Events abhalten, während 21 regionale Künstler ihre Visionen zur kreativen Zukunft Mailands präsentieren.

Von der Wand aus Beola Grigia gelangen Besucher über eine freischwingende Treppe aus Stein und Metall in den darunter liegenden Store und werden dort von einem Team von 230 Mitarbeitern aus aller Welt empfangen. Apple Piazza Liberty öffnet am Donnerstag, den 26. Juli um 17 Uhr. Veranstaltungen bei Apple Today können ab sofort am neuen italienischen Store gebucht werden.

