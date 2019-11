Apple Pay funktioniert im London Underground: Einfaches Bezahlen beim Wochenendtrip nun möglich

Bislang können Sie den Apple-Pay-Modus „Express-ÖPNV“ nur in wenigen Ländern und Städten verwenden. Laut Apples Website ist die Funktion derzeit nur in China (Peking und Shanghai), Japan (Alle Verkehrsmittel mit Suica) sowie in den USA (New Yorks MTA und Portlands TriMet) verfügbar, während der Bezahldienst auch ohne den speziellen Modus an vielen anderen Stellen des öffentlichen Verkehrs nutzbar ist. Wie die Website MacRumors berichtet, soll sich der Modus jedoch auch im London Underground auf vielen Strecken verwenden lassen. Dies soll bereits seit letzter Woche Dienstag der Fall sein, wobei es noch nicht überall funktioniert.

Der Website zufolge könnte dies ein Anzeichen für eine Ausweitung der Funktion sein, die sich nun in einem frühen Test auch in England zeigt. Offiziell kündigten weder Apple noch die „Transport of London“, kurz TfL, das Feature an. Anders als bei normalem „Apple Pay“-Zahlungen will man mit „Express-ÖPNV“ den Vorgang beschleunigen und verzichtet daher bei der Eintrittskontrolle auf eine Bestätigung durch Face ID, Touch ID oder einen Passcode. Das Gerät muss nicht einmal „aufgeweckt“ sein, damit die Zahlung funktioniert. Sie müssen lediglich das iPhone oder die Apple Watch an das Terminal halten und mittels Vibration wird der Vorgang haptisch bestätigt.



