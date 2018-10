22.10.2018 - 15:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



22.10.2018 - 15:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Mac Life)

Vor wenigen Wochen kündigte Apple offiziell an, dass noch in diesem Jahr Apple Pay auch in Deutschland veröffentlicht wird. Danach kam zusätzlich das Gerücht auf, dass hierzulande auch Apple Pay Cash, Apples Person-zu-Person-Bezahlerweiterung, erscheinen wird. Nun konnten wir neue Bewegung in beider Hinsicht feststellen. Über das Wochenende scheint ein Test stattgefunden zu haben, der wohl unfreiwillig öffentlich wurde.

Auf einem unserer iOS-Geräte erschien am Wochenende plötzlich die Option „Wallet & Apple Pay“ in den Einstellungen, obwohl die Region auf „Deutschland“ eingestellt war. Darin verbargen sich die Einstellungen für Apple Pay Cash sowie eine nicht konfigurierte Karte. Ein Fingertipp auf „Karte hinzufügen“ führt dabei stets zu einem Fehler, sodass eine Einrichtung des Dienstes natürlich nicht möglich war. Darüber hinaus entdecken wir die „Apple Pay Cash“-Karte auch in den Einstellungen zur Apple-ID unter „Zahlungen & Versand“ mit einem Guthaben von „0,00 $“.

Während weiterhin unklar ist, weshalb die Option bei uns sowie manch anderen Nutzern auftauchte, aktivierte sich das Feature auch in der Nachrichten-App und konnte auch im Wallet als eigene Karte gefunden werden. Der Versand sowie Empfang von Geld war innerhalb von iMessage ebenfalls nicht möglich.

(Bild: Mac Life)

Vermutlich hat es sich weniger um einen Fehler als um einen Test für Apple Pay gehandelt. Wie einige andere Funktion („Persönlicher Hotspot“) kann Apple Pay auch ohne separates Update freigeschalten werden, da die Software prinzipiell schon seit iOS 8.1 integriert ist und nur über eine Internetverbindung aktiviert werden muss.

Allerdings zeigt der Test auch, dass Apple Pay wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt und dann sogar mit der Person-zu-Person-Zahlmethode kommen könnte. Diese ist bislang nur in den USA verfügbar. Eine Ausweitungwäre hier natürlich wünschenswert, wobei hier noch die Frage aufkommt, wie es sich beim Senden und Empfangen von Fremdwährungen verhält. Diese Frage wird aber wohl in Kürze beantwortet.

