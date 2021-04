Apple Music: Cupertino wendet sich wegen der Vergütung an Künstler

Hier lüftet Apple aber ein wenig das Geheimnis und kommuniziert zumindest mal ein paar relevante Zahlen. Diese wurden in einem offenen Brief an die gelisteten Künstler geschickt. Die durchschnittliche Vergütung liegt bei 0,01 US-Dollar und sei damit doppelt so hoch wie bei Spotify.

Die Highlights

Apple sagte, es habe letztes Jahr durchschnittlich 0,01 $ pro Stream für einzelne bezahlte Pläne bezahlt.

Es zahlte den gleichen 52%-Headline-Rate an alle Etiketten

Lizenzgebühren wurden 2020 für mehr als 5 Millionen Tonträger weltweit ausgezahlt

Die Anzahl der Künstler, die Lizenzgebühren für Aufnahmen und Veröffentlichungen über 1 Million US-Dollar pro Jahr generiert haben, stieg seit 2017 um über 120 %.

Die Anzahl der Aufnahmekünstler, die über 50.000 Dollar pro Jahr generiert haben, hat sich mehr als verdoppelt.

Verkürzte Auszüge aus dem Brief

Cupertino erklärte, dieser Brief ist keine einmalige Aktion. Vielmehr wolle man dieses Instrument regelmäßig nutzen und in wiederkehrenden Abständen Künstler damit auf dem Laufenden halten.

Wir glauben an den Wert der Musik und zahlen die Schöpfer fair für ihre Arbeit. Seit der Gründung des iTunes Store im Jahr 2003 haben wir Millionen von Künstlern und Songwritern geholfen, von Musik zu leben. Während die Diskussion über Streaming-Tantiemen weitergeht, glauben wir, dass es wichtig ist, unsere Werte zu teilen. Wir glauben daran, jedem Schöpfer den gleichen Satz zu zahlen, dass ein Stück einen Wert hat und dass die Schöpfer niemals für das Feature bezahlen sollten. Gleiche Ausszahlungen für Alle Während andere Dienste einigen unabhängigen Etiketten einen wesentlich niedrigeren Satz zahlen als die großen Etiketten, zahlen wir für alle Etiketten den gleichen Headline-Tarif. Das bedeutet, dass Künstler Musik verbreiten können, wie sie wollen, da sie wissen, dass Apple Music den gleichen Satz zahlt. Unterschreiben Sie mit einem Label oder bleiben Sie unabhängig; wir glauben an den Wert aller Musik. Ohne Songwriter gäbe es keine Aufnahmen. Deshalb haben wir jedem Verlag und Lizenzgeber in jedem Land den gleichen Headline-Tarif gezahlt. Das ist auch der Grund, warum wir Millionen investiert haben, um den Publishing-Betrieb zu optimieren, um sicherzustellen, dass Songwriter so schnell wie möglich bezahlt werden. Werbeplatzierung hat keinen Einfluss auf die Vergütung Das Team von Apple Music aus globalen Geschmacksmachern kuratiert 30.000 redaktionelle Wiedergabelisten von Hand. Diese Geschmacksmacher wählen Musik basierend auf Verdiensten aus, und wir bitten niemanden, einen niedrigeren Tantiemensatz im Austausch für das Feature zu akzeptieren. Dasselbe gilt für die personalisierten Wiedergabelisten und algorithmischen Empfehlungen von Apple Music. Aufgrund unseres Engagements für diese Werte zahlte Apple Music 2020 Lizenzgebühren für mehr als 5 Millionen Aufnahmekünstler auf der ganzen Welt aus, über 1 Million mehr als 2019. Die Anzahl der Aufnahmekünstler, deren Kataloge Aufzeichnungs- und Veröffentlichungsgebühren von über 1 Million US-Dollar pro Jahr generierten, stieg seit 2017 um über 120 %, während sich die Anzahl der Aufnahmekünstler, deren Kataloge über 50.000 USD pro Jahr generierten, mehr als verdoppelt hat. Wie andere haben wir uns alternative Lizenzmodelle angesehen. Unsere Analyse hat gezeigt, dass sie zu einer begrenzten Umverteilung der Lizenzgebühren mit unterschiedlichen Auswirkungen auf Künstler führen würden. Pro Play würden die Raten für jedes Spiel eines Songs nicht mehr gleich sein. Noch wichtiger ist jedoch, dass die Änderungen nicht das erhöhen würden, was alle Schöpfer durch Streaming verdienen. Stattdessen würden diese Änderungen die Lizenzgebühren auf eine kleine Anzahl von Etiketten verlagern und gleichzeitig den Schöpfern überall weniger Transparenz bieten. Bei Apple Music liegt unser Fokus weiterhin auf Künstlern und Songwritern und der Suche nach neuen und innovativen Möglichkeiten für alle Schöpfer, von Musik zu leben. Mit Apple Music genießen Musikfans auf der ganzen Welt ein ununterbrochenes werbefreies Erlebnis, während sie wissen, dass ihre Daten privat gehalten und nur verwendet werden, um das allgemeine Musikerlebnis für sie zu verbessern.

Spotify hat übrigens bis zu 800 verschiedene Vergütungsmodelle

Das ist ein absolut konträres Geschäftsmodell im Vergleich zu Spotify. Die Schweden sollen bis zu 800 verschiedene Abrechnungsmodelle anbieten. Das basiert natürlich auch auf den regional verschiedenen Abonnements, die der Dienst anbietet. Es liegt auf der Hand, dass eine Vergütung aus dem indischen Raum niedriger ist als für den amerikanischen Raum.