21.08.2019 - 13:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die Freude war groß als Apple und Amazon im vergangenen Dezember die Zusammenarbeit und die Einführung von Apple Music auf Amazons Echo-Geräten ankündigte. Allerdings wurde die Freude schnell getrübt, da die Einführung zunächst nur in den USA erfolgte und erst später in weiteren Ländern erfolgte. Seit gestern Abend kann Apple Music auch in Deutschland an Musikdienst für die Alexa-Geräte eingerichtet werden.

Der HomePod ist ab sofort nicht mehr alleine, wenn es um die sprachgesteuerte Wiedergabe von Apple Music geht. Nachdem Apple und Amazon bereits seit langer Zeit eine Integration des Dienstes in die Amazon-Echo-Produkte in den USA sowie weiteren Ländern anbieten, ist der Streamingdienst nun auch hierzulande auf den Amazon-Lautsprechern angekommen. Bislang ließen sich nämlich nur Spotify, Amazon Music, TuneIn sowie Deezer als Standarddienste festlegen. Dies ändert sich glücklicherweise für Apple-Music-Abonnenten endlich. Dabei ist sogar die Wiedergabe mittels Sonos-Lautsprecher mit Alexa möglich.

So richten Sie Apple Music für Alexa ein

Die Einrichtung vom iPhone aus ist relativ simpel. Sie benötigen lediglich die Amazon Alexa-App sowie ein aktives Apple-Music-Abonnement. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, kann es auch schon losgehen. Rufen Sie die Alexa-App auf und tippen Sie links oben auf das Symbol mit den drei Linien. Wählen Sie aus dem Hauptmenü „Einstellungen“ aus und tippen Sie anschließend auf „Musik“. Gleich oben wählen Sie nun die Option „Neuen Dienst verbinden“ aus. Jetzt noch ein Fingertipp auf „Apple Music“ und Sie haben es fast geschafft. Melden Sie sich noch mit Ihrer Apple-ID an und bestätigen Sie die Zugriffsanfrage. Kehren Sie zurück in die „Musik-Einstellungen“ und tippen Sie unten auf Standarddienste. Dort können Sie festlegen, dass Musik standardmäßig von Apple Music abgespielt wird. Ansonsten müssen Sie stets so etwas sagen wie: „Alexa, spiele Musik auf Apple Music“. „Auf Apple Music“ entfällt hingegen, wenn Sie ihn als Standarddienst festlegen.

