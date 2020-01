Apple stellt sich Investoren: Investorenmeeting 2020 angekündigt

Apple ist äußert restriktiv, was den Aufenthalt in der Nähe seines Unternehmenssitz betrifft. Sowohl das Hauptgebäude als auch die weitläufige Parkanlage sowie das „Steve Jobs Theater“ bleiben der Öffentlichkeit bis auf wenige Ausnahmen verschlossen. Eine dieser Ausnahmen ist das alljährliche Investorenmeeting, dass am 26. Februar 2020 im Steve Jobs Theater stattfinden wird. Allerdings sind die Plätze stark begrenzt und erfordern eine Vorabregistrierung.

Voraussetzung: Apple-Aktien und viel Glück

Grundsätzlich steht es allen Aktionären offen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Vorraussetzung ist, dass diese Apple-Aktien vor dem 2. Januar 2020 halten und sich offiziell registriert haben. Die Registrierung wird am 4. Februar 2020 ab 8 Uhr (PST) auf Proxyvote.com möglich sein. Apple weist vorsorglich darauf hin, dass man nach dem „Wer zuerst kommt, malt zuerst“-Prinzip die Plätze verteilt – man sollte sich mit der Registrierung also nicht allzu viel Zeit lassen.

Auf dem Investorenmeeting wird Apple nicht nur aktuelle Zahlen ausführlich diskutieren, sondern über diverse Interna sprechen und Abstimmungen, etwa zur Vorstandswahl, abhalten. Zudem sprechen Apple-Manager üblicherweise auch über die Pläne für das Geschäftsjahr und geben damit zumindest einen ersten Blick auf Neues in 2020 – konkrete Ankündigungen in Form neuer Produkte, etwa einem neuen iPad Pro 2020 oder iPhone SE 2, sind nicht zu erwarten.

