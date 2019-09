17.09.2019 - 15:42 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Forschung bei Apple-Zulieferer Corning (Bild: Apple)

Apple Zulieferer Corning erhält eine zweite Finanzspritze von Apple. Weitere 250 Millionen US-Dollar vom iPhone-Konzern sollen den Bereich Forschung und Entwicklung beim Hersteller der Spezial-Gläser und von Präzisionsglas für die Produkte von Apple stärken. Vor zwei Jahren gab es die ersten 200 Millionen aus dem milliardenschweren Advanced Manufacturing Fund von Apple. Kommt jetzt die Apple-Datenbrille?

Aus dem Advanced Manufacturing Fund bei Apple erhält Apple-Zulieferer Corning jetzt ein Investment in Höhe von 250 Millionen US-Dollar. Corning beliefert Apple seit mehr als zwölf Jahren mit Präzisionsglas für iPhone, Apple Watch und iPad. Durch die finanzielle Unterstützung möchte Apple den Bereich Forschung und Entwicklung bei seinen Zulieferer Corning stärken. So wäre zum Beispiel das erste iPhone ohne das sogenannte „Gorilla Glass“ undenkbar gewesen.

Inzwischen ist Glas das wesentliche Material im iPhone. Einerseits schützt speziell gehärtetes Glas den Multitouch-Screen. Andererseits nutzt Apple den mineralischen Werkstoff für die Rückseite, etwa beim iPhone 8 aber auch schon für iPhone 4 und iPhone 4s. Die Rückseite des aktuellen iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max ist aus texturiertem Mattglas – das härteste Glas in einem Smartphone, sowie aus einem einzigen Glasstück gefertigt. Die gläserne Rückseite des iPhone ermöglicht seit iPhone 8 ein drahtloses Laden der Geräte.

Dieses Glas wird bei Corning in Harrodsburg im US-Bundesstaat Kentucky hergestellt. 9.000 US-Firmen in allen Bundesstaaten beliefern Apple. Und so betreibt Apple aus dem Advanced Manufacturing Fund auch politische Landschaftspflege, indem Apple in den USA Jobs sichert.

Zudem ist es kein Geheimnis, dass sich biegbare Bildschirme und aufrollbare Displays ebenso in der Entwicklung befinden wie Augemented-Reality-Brillen und Smartglases. Aber um sagen zu können, wann diese Produkte marktreif sind, müsste man in die Glaskugel schauen.

