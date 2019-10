Apple mit höchster Börsennotierung und vortrefflichen Aussichten

Der durchschnittlichen Verkaufspreis vom iPhone steigt mit dem iPhone 11 Pro wieder an. Dazu kommt eine starke Nachfrage nach der Pro-Variante, die an ihren drei Kameras zu erkennen ist. Credit Suisse bestätigt drei Wochen nach dem Verkaufsstart weltweit in acht geographischen Großräumen eine ungebrochen hohe Nachfrage. Vor einem Jahr hatte sich die Nachfrage nach iPhone XS und XS Max abgeschwächt. Alle Konfigurationen waren drei Wochen nach dem Verkaufsstart ohne Wartezeit erhältlich. Dies ist beim iPhone 11 Pro derzeit noch nicht gegeben.

Das kommende iPhone SE2 wird aussehen wie das iPhone 8 aber mit dem Innenleben des iPhone 11 aufwarten und sich zum US-Preis von 399 US-Dollar vorstellen. Laut Ming-Chi Kuo von TF Securities könnte das neue Einsteiger-iPhone im ersten Quartal 2020 präsentiert werden. Eine mögliche Zielgruppe von rund 200 Millionen iPhone-Nutzern, die noch mit dem iPhone 6 und iPhone 6s unterwegs sind, könnte bei diesem Modell zugreifen. Das iPhone 6 wird nicht von iOS 13 unterstützt. Mit iOS 14 wird ab Sommer 2020 für ein mögliches Upgrade geworben.

Die von Donald Trump ausgerufene Einigung im Handelsstreit mit China betrifft Apple bei den Technik-Zöllen. Doch auch ohne den – sagen wir mal – impulsiven Staatmann mit Erfahrung aus der Wirtschaft (Trump Steaks, Trump Casinos, Trump University) wäre Apple gut beraten, sich von China unabhängiger zu machen. Denn Trump denkt eher an Schweine-Züchter und Soja-Bauern als an Hightech-Unternehmen. Und China kauft kurzfristig Schweine-Fleisch in den USA, weil in China die Schweinepest zu Notschlachtungen führt, während für Soja in Brasilien der Wald gerodet wird.

Apple hat bereits eine Produktionsverlagerung nach Indien eingeleitet. Bei Konflikten um Hong Kong kann Apple zwischen die Fronten geraten, wenn das Unternehmen seine Werte dem Profit in China opfern muss. Trotzdem ist Apple an der Börse in diesen Tagen so viel wert wie noch nie - übrigens nicht alleine. Auch Microsoft hat einen Marktwert von 1,07 Billionen US-Dollar.

