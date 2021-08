Beta 5 von macOS Monterey ist da - mit einer großen Enttäuschung

MacOS Monterey Beta 5 ist jetzt für registrierte Entwickler erschienen und dürfte bald auch für Teilnehmer am öffentlichen Betaprogramm freigegeben werden.

Zu den neuen Funktionen und Änderungen, die mit macOS 12 Monterey kommen, gehören ein völlig neu gestalteter Safari-Browser. Ob der allen Nutzern von Anfang an Freude bereitet, darf aufgrund des veränderten Layouts bezweifelt werden. Wir sagen: Man gewöhnt sich an alles, umgewöhnen ist aber ein mühsamer Prozess.

Die Kurzbefehle-App von iOS kommt mit macOS Monterey nun auch auf dem Mac. Den Automator gibt es weiterhin, doch irgendwann soll Kurzbefehle ihn ablösen, teilte Apple schon mit. Das wird vermutlich in der übernächsten Betriebssystem-Version der Fall sein. Außerdem wurde in macOS Monterey eine neue SharePlay-Funktion für FaceTime eingebaut.

Wo bleibt Universal Control?

Universal Control für nahtloses Arbeiten über mehrere Apple-Geräte hinweg mit einer Maus und einer Tastatur wurde leider auch in der Beta 5 noch nicht freigeschaltet. Offenbar hat Apple mehr Probleme damit als ursprünglich erwartet. Eigentlich sollte der virtuelle KVM-Switch schon in der Beta 4 aktiviert werden, wurde dann aber zurück gezogen. Nun fehlt er auch in der Beta 5.

Weitere Neuerung in macOS Monterey ist der sogenannte Fokus-Modus, mit dem fein granuliert bestimmt werden kann, welche Benachrichtigungen und andere Störungen unter welchem Status erlaubt sind und welche nicht. Dazu kommt die systemübergreifende und im gesamten Betriebssystem anzutreffende Funktion Schnellnotizen und AirPlay to Mac, bei dem der Mac mit seinem Bildschirm und seinen Lautsprechern zum Abspielgerät wird.

Hast du etwas Neues in der aktuellen Beta entdeckt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

