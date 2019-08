28.08.2019 - 19:35 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Vertrauensbildende Maßnahme bei Siri: Audioaufzeichnungen werden künftig nicht mehr gespeichert. (Bild: Screenshot / Smartmockups)

Als vor einem Monat die Sprachassistenz-Systeme von Amazon, Apple, Facebook, Google und Mircrosoft in die Schlagzeilen gerieten, weil Mitarbeiter von Subunternehmen die Worte der Nutzer zu hören bekommen hatten, war die Aufregung hoch. Angeblich anonyme Qualitätskontrolle konnte den Vertrauensverlust nicht wieder einfangen. Jetzt entschuldigt sich Apple für Siri und verspricht ab dem Herbst die Privatsphäre besser zu schützen.

Die Nachrichten über mitgehörte Kundengespräche bei Dienstleistern und in Abteilungen der Tech-Firmen, die Sprachassistenz-Systeme anbieten, verspielten das Vertrauen, das Nutzer von Alexa, Cortana sowie Siri und Co. aufgebaut hatten. Angeblich anonymisiert und lediglich zu einem geringen Prozentsatz wurden Audio-Schnipsel ausgeleitet und zur Qualitätskontrolle bewertet, korrigiert und in die große Datenbank der Spracherkennungssysteme eingegeben, um künftig besser ermitteln zu können, was der Mensch am anderen Ende gesagt haben könnte und was die Maschine meint erkannt zu haben.

Jetzt verspricht Apple Verbesserungen bei Siri bezüglich dem Schutz der Privatsphäre und kündigt einige Änderungen an, die Siri betreffen. Denn bei Apple ist sehr wohl bekannt, dass Kunden besorgt sind, dass Personen im Rahmen des Siri-Qualitätsauswertungsprozesses, den Apple Grading nennt, Siri-Audioaufnahmen angehört haben. Die durch Menschen durchgeführte Auswertung von Siri-Anfragen wurde bei Apple umgehend ausgesetzt und zudem wurde eine Überprüfung der Praktiken bei Apple und interner Richtlinien begonnen.

Ab sofort wird Apple standardmäßig keine Audioaufzeichnungen von Siri-Interaktionen mehr speichern. Apple wird weiterhin computergenerierte Transkripte verwenden, um Siri bei der Verbesserung zu unterstützen.

Zweitens können Nutzer per Opt-in im Herbst selbst entscheiden, ob sie zur Verbesserung von Siri beitragen möchten, indem Siri aus den Audioproben der Anfragen lernen kann. Bei Apple hofft man, dass viele Menschen sich dafür entscheiden werden zur Verbesserung von Siri beizutragen. Diejenigen, die sich für die Teilnahme entscheiden, können sich jederzeit abmelden.

Drittens dürfen, wenn sich Kunden per Opt-in entscheiden, ausschließlich Apple-Mitarbeiter Audioproben der Siri-Interaktionen hören. Ein Team bei Apple wird daran arbeiten, jede Aufnahme, die als unbeabsichtigter Auslöser von Siri erkannt wurde, zu löschen.

Apple gibt an, eine geringe Anzahl von Audiodaten aus Siri-Anfragen — eine Stichprobe von weniger als 0,2 Prozent — und zugehörige computergenerierte Transkripte verwendet zu haben, zur Beantwortung von Fragen wie zum Beispiel: Wollte der Nutzer mit Siri sprechen? Hat Siri die Anfrage richtig verstanden? Und hat Siri korrekt auf die Anfrage reagiert?

In Zukunft möchte Apple so viel wie möglich auf dem Gerät (Mac/iPhone/iPad) selbst erledigen und die Menge an Daten minimieren, die sich mit Siri ansammelt. Wenn man beispielsweise eine Frage zu einer Sportveranstaltung stellt, nutzt Siri den allgemeinen Standort, um geeignete Ergebnisse zu erzielen. Wenn man jedoch nach dem nächstgelegenen Lebensmittelgeschäft fragt, werden spezifischere Standortdaten verwendet. Wenn man Siri bittet, ungelesene Nachrichten vorzulesen, weist Siri das Gerät lediglich an, ungelesene Nachrichten laut zu lesen. Der Inhalt der Nachrichten wird nicht an die Server von Siri übermittelt, da dies für die Ausführung der Anfrage nicht erforderlich sei, so Apple abschließend.

