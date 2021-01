Apple-CEO Tim Cook plant große Ankündigung für heute

Die amerikanische Morning Show „CBS This Morning“ hat ein Interview mit Apple-CEO Tim Cook geführt. Dieses erfolgte nicht als Reaktion auf den Sturm auf das Capitol in der vergangenen Woche, sondern war schon länger geplant. Natürlich kommt dieser Angriff auch zur Sprache und laut Tim Cook sollte jeder, der daran beteiligt war, auch zur Verantwortung gezogen werden. In der kurzen Vorschau auf Twitter ist zudem zu sehen, dass Cook auch über den Bann der App „Parler“ spricht und wie man mit solchen Anwendungen kritisch umgehen sollte, um weitere Gewalt zu verhindern.

Eine große Apple-Ankündigung

Wie die CBS-Moderatorin Gayle King zu verstehen gab, bereitete man das Gespräch mit Cook schon lange vor, da er eine große Ankündigung machen wolle und diese auf diesem Weg stattfinden soll. Laut King soll es sich dabei keineswegs um ein neues Produkt oder einen Dienst handeln. Vielmehr soll die versprochene Ankündigung „etwas Größeres und Besseres“ sein als ein neues Produkt und man sei schon jetzt über die News aufgeregt. Nebenbei soll der Apple-CEO auch einverstanden gewesen sein, noch weitere Fragen zu beantworten. Ob er einen vagen Ausblick auf zukünftige Produkte geben wird?

Infos fehlen – Spekulationen mehren sich

Natürlich ist noch immer unklar, welche Neuigkeiten Apple zu verkünden hat. Nachdem man 2020 Entwicklern viele Zugeständnisse macht und zum Jahreswechsel sogar eine Senkung der App-Store-Abgaben für kleinere Unternehmen durchführte, könnte man eventuell weitere Maßnahmen ankündigen. Auch der Schutz von Daten und Privatsphäre könnte Kern der Ankündigung sein. Vielleicht steigt Apple auch stärker in das Gesundheitswesen ein, um die dortige Digitalisierung voranzutreiben. Allerdings sind dies reine Spekulationen. Was meint ihr? Was könnte Tim Cook in wenigen Stunden ankündigen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.