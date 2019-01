Erst Anfang letzter Woche machte Apple auf der CES 2019 von sich reden. Nicht etwa wegen AirPlay 2 auf den Smart TVs oder iTunes auf Samsung-Fernsehern, sondern nahezu alle Besucher konnten sehen, dass Apple wie ein Schatten über der Messe liegt – ohne mit einem Stand vertreten zu sein. Das Unternehmen hatte nämlich eine Hauswand gegenüber der Google-Halle gemietet und mit viel Witz seinen Standpunkt zur Privatsphäre geäußert: „Was auf dem iPhone passiert, bleibt auf dem iPhone.“

Der Standort wurde natürlich nicht zufällig gewählt, sondern richtet sich direkt an Google und andere Unternehmen, die allgemein als Datenkraken bezeichnet werden. Für Apple-CEO Tim Cook ist die Privatsphäre und der zugehörigen Datenschutz mittlerweile Chefsache. Bei nahezu jeder Keynote geht er oder sein Team auf das Thema ein und erläutert beispielsweise die differenzierte Privatsphäre, die das Unternehmen praktiziert, um Daten zu schützen und dennoch bestimmte Dienste zu verbessern beziehungsweise überhaupt erst ausführen zu können. Die Funktionsweise hinter Systemen und Diensten kommuniziert Apple dabei ganz offen auf einer Sonderseite zum Datenschutz.

Die Bemühungen halten hier jedoch nicht an, sodass Cook immer wieder in die Öffentlichkeit tritt, um für den Datenschutz einzutreten. Nun verfasste er ein Essay zu diesem Thema für das Time Magazine. Denn geht es nach ihm, dass ist die Privatsphäre ein wichtiges Gut, das beschützt werden muss. Ein „zu spät“ oder „zu aufwendig“ gibt es seiner Meinung nach nicht, wenn es darum geht, dem Nutzer volle Kontrolle über die eigene Daten zu geben:

„This problem is solvable—it isn’t too big, too challenging or too late. Innovation, breakthrough ideas and great features can go hand in hand with user privacy—and they must.“

Gleichzeitig fordert er endlich Gesetze, die die Datensammler einschränken sollen. Ihm zufolge sollten die persönlichen Daten auf ein Minimum reduziert werden, während weitere Daten anonymisiert oder gar nicht erst gesammelt werden sollten. Wenn jedoch Daten gesammelt werden, dann sollten Nutzer darüber informiert werden und zusätzlich die Möglichkeit erhalten, diese anzuschauen, zu korrigieren oder zu löschen:

„First, the right to have personal data minimized. Companies should challenge themselves to strip identifying information from customer data or avoid collecting it in the first place. Second, the right to knowledge—to know what data is being collected and why. Third, the right to access. Companies should make it easy for you to access, correct and delete your personal data.“