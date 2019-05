20.05.2019 - 20:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat die zweite Beta von iOS 12.4 für Entwickler freigegeben. Das Update für das 12er-Betriebssystem für iPad, iPhones und den iPod touch dürfte das letzte große Update vor iOS 13 sein, das für den Herbst 2019 erwartet wird.

Die Beta-Runden werden wohl nie aufhören. Jetzt hat Apple hat die zweite Beta einer kommenden iOS-12.4-Beta veröffentlicht - zunächst einmal nur für Entwickler. Die neue Beta erscheint 5 Tage nach der ersten Betaversion.

Die Betaversion für öffentliche Tester dürfte in den nächsten Tagen erscheinen. Das Update selbst erscheint nach der finalen Version von iOS 12.3. Dieses mobile Betriebssystem enthielt vor allem eine neue TV-App.

Wer als Entwickler bei Apple registriert ist, kann die iOS 12.4 Beta 2 aus dem Apple Developer Center herunterladen oder over-the-air installieren: Dazu ist es aber erforderlich, dass der Nutzer auf seinem iOS-Gerät ein Konfigurationsprofil heruntergeladen und installiert hat. Das enthält er nur als registrierter Entwickler.

Welche neuen Funktionen das 12.4-Update enthält, ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch üblich, das in .x-Update neue Funktionen integriert werden und nicht nur Fehler behoben oder die Leistung verbessert wird.

Apple muss noch die Kreditkarte Apple Card in seine Betriebssysteme lintegrieren, was ggf. mit iOS 12.4 bereits geschehen ist. Überprüfen können wir es derzeit nicht, weil die Kreditkarten noch nicht zur Verfügung stehen.

Was die iOS 12.4-Beta an Neuerungen beinhaltet, werden wir hier veröffentlichen, sobald sie bekannt sind. Und habt ihr schon Änderungen bemerkt? Dann schreibt uns und allen anderen Lesern doch gerne in den Kommentaren unterhalb des Artikels zu euren Beobachtungen.

