25.03.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



25.03.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Apple/Screenshot: Mac Life)

(Bild: Andreas Donath) 1 /2

Apple hat heute die finale Version des Updates auf tvOS 12.2 verteilt. Das Betriebssystem für das Apple TV unterstützt den Streaming-Dienst Apple TV Plus. Das Update bietet ansonsten kaum größere Neuerungen, enthält aber Sicherheitsverbesserungen und soll stabiler laufen als die Vorversion.

tvOS 12.2 unterstützt Apples neuen Videostreamingdienst Apple TV Plus und kann über die Einstellungen auf dem Apple TV im Bereich Software-Updates unter "System" bezogen werden. Wer das Apple TV entsprechend eingestellt hat, erhält das Update automatisch aufgespielt.

tvOS 12.2 erlaubt es zusammen mit iOS 12.2, Siri zu bitten, bestimmte Medien auf einem Apple TV von einem iOS-Gerät aus abzuspielen. Sie können Siri zum Beispiel bitten, eine bestimmte Serie wie beispielsweise Denver Clan auf dem Fernseher im Wohnzimmer zu spielen. Dies gilt sowohl für Musik- als auch TV-Inhalte.

Ansonsten bietet tvOS 12.2 leider keine weiteren Features entdeckt, und es ist oft schwierig festzustellen, was zudem neu ist, da Apple keine Versionshinweise zur Verfügung stellt, die Nutzer über Änderungen informieren könnten.

Lesetipp Apple veröffentlicht watchOS 5.1.3 und tvOS 12.1.2 Apple hat watchOS 5.1.3 und tvOS 12.1.2 veröffentlicht. Bei beiden handelt es sich um vierte Update des Betriebssystems. watchOS 5.1.3 kommt mehr... mehr

Nach der Ankündigung der bevorstehenden überarbeiteten TV-App von Apple und des neuen Apple TV+ Abonnements hat Apple das Branding der vierten Generation der 1080p Apple TV Set-Top-Box 2015 aktualisiert und in "Apple TV HD" umbenannt.

Der neue Apple TV HD wird neben dem teureren Apple TV 4K angeboten, dem Apple TV der fünften Generation, das 2017 veröffentlicht wurde.

Sowohl der Apple TV 4K als auch der umbenannte Apple TV HD werden den Zugang zur überarbeiteten TV-App ermöglichen. Damit ist der Zugriff auf den künftigen Apple TV+ Abonnementdienst möglich, den Apple bei seinen Frühjahrsevent ankündigte. Auch die Apple TV Channels sind innerhalb der TV-App erreichbar. Die Channels beziehen sich auf US-amerikanisches Pay-TV, was in Deutschland nicht abonnierbar ist. Die Apple TV-Plus-Angebote sollen in 100 Länder starten, doch was Apple TV Plus monatlich kosten wird, ist noch nicht bekannt.

Anzeige