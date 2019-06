20.06.2019 - 21:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Daran könnten sich andere Hersteller wirklich eine Scheibe abschneiden. Obwohl Apple bereits vor längerer Zeit keine Netzwerk-Hardware mehr verkauft, hat sich das Unternehmen entschieden, für Althardware noch einmal Sicherheitsupdates zu veröffentlichen.

Besitzer von AirPort Express, Extreme und Time Capsule aufgepasst! Es gibt von Apple für eure alte Hardware ein SIcherheitsupdate für die Firmware der Geräte, dass ihr unbedingt aufspielen solltest und das so schnell wie möglich. Apple und Sicherheitsforscher haben Lücken in den bisherigen Software-Versionen der 802.11n AirPort Basisstationen aus dem Jahr 2007 entdeckt und beschreibt diese auch in einem Support-Dokument. 2018 stellte Apple seine AirPort-Linie offiziell ein.

Demnach kann ein Angreifer die Kontrolle über die Hardware erlangen und Daten abgreifen. Dagegen hat Apple nun Maßnahmen in Form des Firmware-Updates 7.8.1 ergriffen. Die neue Firmware, die Over the Air eingespielt werden kann, soll laut Apple die Sicherheit der Geräte verbessern. Es steht für die n-Varianten von AirPort Express, AirPort Extreme und AirPort Time Capsule bereit zum kostenlosen Download.

Zum Aufspielen ist die App AirPort Utility unter macOS oder iOS erforderlich, die im gleichen Netzwerk wie die Hardware gestartet werden muss ud die Geräte dann selbstständig erkennt und ein Update anbietet, nachdem es vorher die Firmware-Version von Apple herunterlädt.

