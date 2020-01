Apple will bis zu 1.500 Menschen in München einstellen

Apple will einem Bericht nach sein Engagement in München deutlich erweitern und hat dazu ein neues Bürogebäude angemietet, das bis zu 1.500 Menschen beherbergen kann. Aktuell beschäftigt Apple etwa 300 Personen in München in seinem Bavarian Design Center. Das hatte Apples Chef Tim Cook erst vor kurzen während des Oktoberfests 2019 besucht und den Mitarbeitern dort gedankt.

Nun soll ein neues Bürogebäude bezogen werden, wenn der Bericht der Süddeutschen Zeitung stimmt: Das Bürogebäude Karl, das in der Karlstraße entsteht, soll komplett von Apple gemietet worden sein. Es wird erst 2021 fertig gestellt und wurde vom Architekten David Chipperfield entworfen. Es handelt sich um einen viereckigen Bau mit großem Innenhof, der eine Fläche von 1.600 Quadratmetern einnimmt und mit Balkonen gesäumt ist. Die Architekten nennen ihn den „Dorfplatz“. Auch hier werden Stühle und Tische aufgestellt, dazu kommen Eibenhecken und ein großer Baum und ein Wasserbecken.

Die Fassade wird durch doppelgeschossige Fassadenelemente geprägt, die die Stockwerke größer erscheinen lassen. Es wird sich wohl um Großraumbüros handeln, zumindest wenn man der Beschreibung des Architekturbüros folgt: „Die offene Grundrissstruktur mit über 4.500 m² auf einer Ebene eignet sich besonders gut für Open Space Konzepte“. Es seien aber auch Einzel- und Kombibüros möglich.

Nicht nur Apple zieht es in die bayerische Hauptstadt. Auch Google will dort seinen Standort, an dem aktuell etwa 1.000 Menschen arbeiten, auf 2.500 Arbeitsplätze aufstocken und hat dazu bereits ein Gebäude gekauft. Auch Microsoft und Amazon haben ihre Deutschlandsitze in München.

Verschärft die Ansiedlung die Wohnungsnot in München?

Weitere hochbezahlte Arbeitskräfte könnten die Wohnsituation in München weiter verschärfen. Schon jetzt ächzen die Bewohner unter hohen Mieten, doch im internationalen Vergleich sind 20 Euro pro Quadratmeter nicht ungewöhnlich. Dennoch: So könnte es in München zu Verdrängungseffekten kommen, weil Mieten erhöht und Luxuswohnungen gebaut werden. In Berlin scheiterte Googles Ansiedlung in Kreuzberg nicht zuletzt wegen lokaler Proteste. Deren wichtigstes Argument: Ein solches Unternehmen würde die Verdrängung angestammter Mieter noch verstärken.



