25.09.2019 - 14:01 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Multitasking am iPad mit iPad OS 13 (Bild: Apple)

Die Updates von iOS 13 und der Basissoftware am iPad ziehen üblicherweise ein paar weitere Updates nach sich. Dies betrifft auch Apps von Apple. Die aktualisierten Apps Clips und iMovie bringen Neuerungen für iOS 13 mit sich und unterstützen neue Funktionen der aktuellen Versionen der Betriebssysteme wie Dark Mode auf iPhone und iPad. Die Updates sind über den ebenfalls aufgefrischten App Store ladbar.

Das iPadOS 13 führt auf dem iPad vieles zusammen, was man vom iPhone und vom Mac her kennt. So gibt es auch den Dark Mode von iOS 13 auf dem iPad. Die Dateien-App gewinnt in iPadOS 13 und auch in iOS 13 auf dem iPhone viele Funktionen hinzu. So versteht sich die Dateien-Anwendung von Apple auf externe Laufwerke und USB-Sticks.

Auf diese Neuerungen passt Apple seine Apps Clips (2.0.7) und iMovie (2.2.8.) an. Beide Apps unterstützen optisch den sogenannten Dunkelmodus. Clips ist zudem angepasst an den neuen Share-Bereich, während iMovie externe Speicher wie SD-Karten-Leser, USB-Sticks und auch Festplatten unterstützt. Zudem passt jetzt auch die iOS-Version von iMovie die Länge von unterlegter Musik automatisch an die Länge eines Films an. Insbesondere auf dem iPad braucht sich iMovie nicht verstecken vor der Desktop-Version auf dem Mac. Mit seiner übersichtlichen, einfachen Benutzeroberfläche und intuitiven Multi-Touch-Gesten bietet iMovie alles, was man benötigt, um Trailer à la Hollywood und ansprechende Filme zu erstellen.

Clips ist eine kostenlose Video-App für kurzweilige Szenen, die irgendwo zwischen Snapchat, Facebook, Messenger und Instagram angesiedelt ist. App Updates werden nach-wie-vor über die App Store App bezogen, aber dort, wo der Update-Button war, befindet sich jetzt Apple Arcade. Die Updates fordern Sie nun an über Ihr Profil-Bild. Im Menü erhalten Sie eine Liste mit allen verfügbaren Updates beziehungsweise den Infos, wann die App zuletzt aktualisiert wurde.

