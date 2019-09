09.09.2019 - 17:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Erst vor wenigen Monaten geriet Apples App Store in die Kritik. Dem Unternehmen warf man vor, dass eigene Apps bei Suchanfragen bevorzugt angezeigt werden anstatt Drittanbieter mit besserer Passgenauigkeit ganz oben anzuzeigen. Apple hat daraufhin gehandelt und den Such-Algorithmus angepasst. Apples Top-Manager Phil Schiller und Eddy Cue standen der New York Times in einem aktuellen Interview zu dem Thema Rede und Antwort.

Mit iOS 10 führte Apple die Möglichkeit ein, dass Sie verschiedene iOS-Apps von Ihrem iPhone entfernen können. Um Sie wiederherzustellen, müssen Sie allerdings auf den App Store vertrauen und die richtige Anwendung heraussuchen. Oft werden dadurch natürlich bei Suchanfragen wie „Mail“, „Karten“ oder „Kalender“ dann die originalen Apple-Apps als Top-Ergebnisse geliefert. Aber auch bei anderen Suchen erschienen die Apps immer wieder auf Spitzenplätzen.

Nach der Kritik änderte Apple Cue und Schiller zufolge den Such-Algorithmus. Demnach werden Apps jetzt nicht mehr nach Entwickler gruppiert, sodass von diesem mehrere Anwendungen erscheinen. Laut den beiden Manager fielen so am 12. Juli viele Apple-Apps aus beliebten Suchen heraus. Etwa die Suche nach „TV“ brachte zuvor vier Apple-Apps hervor, während es nach der Änderung nur noch zwei waren. Sie merkten zusätzlich an, dass der Such-Algorithmus bereits korrekt arbeitete, aber die Änderungen sorgten nun für ein Handicap, damit andere Entwickler besser präsentiert werden.

Laut den Marktforschern von Sensor Tower waren Apple-Apps im Juni und im Juli die Top-Ergebnisse bei 735 oft verwendeten Suchbegriffen wie Bücher, Musik, News, Magazine, Podcasts, Video, TV, Filme, Sport, Karte, Geschenk, Geld, Kredit, Debit, Fitness, Menschen, Freunde, Zeit, Notizen, Docs, Dateien, Cloud, Speicher, Nachrichten, Home, Store, Mail, Maps, Verkehr, Aktien und Wetter.

Mittlerweile hat Apple dies „behoben“ und auch andere Ergebnisse sowie ehemalige Stories aus dem „Heute“-Tab sind in den Suchergebnissen zu finden.

