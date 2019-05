05.05.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Vier Amazon-Angestellte sind im US-Bundesstaat Ohio in der Stadt Middletown überführt worden, wie sie Apple Watches und Zubehör für über 100.000 US-Dollar gestohlen haben.

Amazon-Angestellte in Ohio haben in den letzten Monaten Apple Watches und Zubehör im Wert von über 100.000 US-Dollar während der Arbeit in einem Lager von Amazon mitgehen lassen, wie die Polizei der Stadt Middletown berichtet. Die vier mutmaßlichen Täter sind des gemeinschaftlichen Diebstahls angeklagt worden.

Nach Angaben des lokalen Radiosenders WDEL wurde die Polizei von Amazons internem Ermittlungsdienst gerufen, der mitbekommen hatte, dass immer mehr Apple-Smartwatches und deren Zubehör wie Uhrarmbänder und Ladekabel sowie AirPods im Versandlager verschwunden sind.

Die Polizei beantragte beim zuständigen Richter Durchsuchungsbefehle für die Wohnungen und Häuser der Tatverdächtigen und konnten so Apple-Produkte im Wert von mehreren Tausend US-Dollar sicherstellen.

Die mutmaßlichen Täter wurden nach Aufnahme ihrer Personalien bis zum Beginn ihres Prozesses auf freien Fuß gesetzt.

Wie die Täter die Ware aus dem Amazon-Lager herausschmuggeln konnten, geht aus dem Bericht nicht hervor. Normalweise gibt es in solchen Betrieben strenge Kontrollen und sogar Kameraüberwachungen. Ob Amazon in diesem Lager solche Sicherheitsmaßnahmen nicht ergriffen hat oder die Sicherheitsleute mit den Dieben unter einer Decke steckten, ist nicht bekannt.

