Aldi bringt Fitnessuhr zum Schäppchenpreis als Kontrapunkt zur Apple Watch

Die Amazfit Bip U wird ab dem 21. Januar 2021 bei Aldi für 34,99 Euro in verschiedenen Farben angeboten. Damit spart man rund 20 Euro gegenüber Angeboten anderer Läden.

Die Fitnessuhr ähnelt auf dem ersten Blick der Amazfit Bip S, doch ihr Funktionsumfang ist kleiner. Ein GPS ist nicht an Bord. Das Display der U ist mit 1,43 Zoll Diagonale nicht gerade riesig, doch mit einer Auflösung von 320x302 Pixeln kann man etwas anfangen. Es ist jedoch kein OLED sondern ein LCD.

Amazfit Bip U misst Sauerstoff im Blut

Die Uhr ist außerdem mit einem Sensor zur Messung der Sauerstoffsättigung und einem Schrittzähler sowie einem Algorithmus zur Schlafüberwachung ausgerüstet. Natürlich kann die Uhr auch Benachrichtigungen vom verbundenen Smartphone anzeigen.

Pulsmesser und Sportprogramme vorhanden

Die Smartwatch kann eine Herzfrequenzmessung durchführen und bietet 60 Sportmodi. Natürlich kann man nicht erwarten, dass die Uhr von sich aus erkennt, was der Träger gerade tut - einstellen lässt sich das Training nur manuell.

Die Uhr wiegt rund 30 Gramm und Gramm leicht. Mit ihrem 230 mAh Lithium-Ionen Akku soll die Amazfit Bip U bis zu 9 Tage durchhalten. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt.

Aldi Süd bringt die Amazfit Bip U ab 21.01.2021 in diversen Farben in den Handel. Natürlich nur solange Vorrat reicht. Aus unserer Erfahrung heraus sollte man schon frühmorgens da sein, wenn man ein Exemplar ergattern will.

Was hältst du von dem Angebot? Handelt es sich bei diesen Uhren um eine Spielerei oder gibt es Gründe, weshalb es manchmal keine Apple Watch braucht?