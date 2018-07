20.07.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



20.07.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Der allererste Apple Store eröffnete am 19. Mai 2001 im Tysons Corner Center in McLean, Virginia, nahe Washington D.C. Etwa 17 Jahre später wird der Laden nun renoviert und wurde deshalb vorübergehend geschlossen. Er wurde von Steve Jobs höchstpersönlich eröffnet.

Bauunterlagen, die in diesem Monat beim Department of Planning and Zoning in Fairfax County, Virginia, eingereicht wurden und von MacRumors eingesehen wurden, zeigen, dass Apple beabsichtigt, erhebliche Änderungen an der Innenausstattung des Ladens vorzunehmen, wobei sogar Abbrucharbeiten erforderlich sind.

Die erteilten Genehmigungen erlauben es leider nicht, das genaue Renovierungsdatum herauszulesen und es ist auch nicht klar, ob Apple den derzeitigen Laden modernisieren oder in einen anderen Bereich des Einkaufszentrums umziehen wird. Das wäre zwar schade, doch das würde die Chance für eine Geschäftsvergrößerung bieten.

Apple Tysons Corner war der erste Einzelhandelsgeschäft des Unternehmens. Kurz vor der Eröffnung gab Steve Jobs einer Gruppe von Journalisten, darunter auch Walt Mossberg, einen Einblick in den Laden und stellte Features wie die Genius Bar vor. Die gibt es heute noch.

Die Eröffnung eigener Apple-Ladengeschäfte wurde zunächst als ein untauglicher Versuch bewertet, das Unternehmen einem größeren Publikum nahezubringen. Außerdem war kurz zuvor die sogenannte Dotcom-Blase geplatzt, was viele Analysten dazu bewog, dass High-Rech-Firmen erst einmal keinen guten Stand haben werden. Dennoch kamen rund 500 Leute, als der Apple Tysons Corner eröffnet wurde. Parallel zu diesem Laden wurde der Apple Store in Glendale, Kalifornien, eröffnet. An beiden Standorten zusammen kamen am ersten Tag über 7.700 Menschen zu Besuch. Apple berichtet damals stolz, dass am ersten Wochenende Waren im Wert von insgesamt 599.000 US-Dollar verkauft wurden. Das war Apple damals eine Pressemitteilung wert. Apple renovierte den Apple Store am Tysons Corner schon einmal und entfernte die schwarzen Einfassungen der Eingangstüren mit den zwei Apple-Logos.

