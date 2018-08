Alexa in einem Ford (Bild: Amazon)

​Alexa im Auto: Amazon veröffentlicht Auto SDK. Amazon macht Apples CarPlay und Android Auto Konkurrenz. Der Anbieter kündigte heute eine Open-Source-Version des Alexa Automotive Core (AAC) SDK an. Es wird auch kurz Auto SDK genannt. Die Softwareschnittstelle soll Autoherstellern bei der Integration von Alexas Sprachsteuerung in deren Autos und ihre Infotainment-Systeme helfen.

Auto SDK jetzt Open-Source

Das Software-Entwicklungskit Auto SDK stellt Amazon kostenlos auf GitHub zur Verfügung. Es wurde optimiert, um Alexa ins Armaturenbrett zu bringen. Der Anbieter legt laut Eigenauskunft besonderen Wert darauf, dass das System eine Freihand-Sprachsteuerung erlaubt, zum Beispiel um das Abspielen von Musik zu steuern, oder das Abrufen von Routenanweisungen, sogar von nativen Navigationssystemen der Autohersteller. Alexa soll den Fahrern dabei helfen lokale Unternehmen zu finden und freihändig zu telefonieren.

Alexa Auto SDK wie ein intelligenter Lautsprecher

Fahrzeughalter müssten sich dabei kaum umgewöhnen. Amazon verspricht, dass das System sich per Sprache steuern lässt wie bekannte Echo-Lautsprecher. Sie können das System zum Beispiel nach dem Wetter fragen, nach Aktienkursen, Nachrichten, und andere Dinge mehr.

Alexa kein Unbekannter im Auto

Auch wenn wir auf Mac Life vorwiegend über Apples CarPlay berichten, wollen wir an dieser Stelle nicht verhehlen, dass Amazons Sprachassistent tatsächlich sogar schon in manchen Autos funktioniert. Beispielsweise bieten Ford und Toyota Alexa-Support in einigen ihrer neueren populären Modelle an. Daneben unterstützen Mercedes-Benz, Hyundai, General Motors und andere zumindest Alexa-Fähigkeiten. Sie können beispielsweise zu Hause dem Echo-Lautsprecher sagen, dass er Ihnen die Autotür öffnen soll, bevor Sie auf den Weg in die Garage sind.

Auto SDK quasi noch taufrisch

CarPlay wurde bereits 2014 als Nachrüstungslösung in Fahrzeugen des Herstellers Volvo angeboten. Apples System hat also bereits einen Vorsprung. Das neue Auto SDK stammt dagegen aus dem Alexa-Auto-Team, das erst im vergangenen Jahr „gegründet“ wurde.

Amazon hat für die Entwicklung mit Autoherstellern wie Ford zusammengearbeitet. Aber auch Unternehmen wie Anker partizipieren bereits am Projekt. Deren Roav Viva Gadget stecken Sie in einen Zigarettenanzünder und können dann Alexa in Autos auch ohne Infotainment-Konsole nutzen. Bislang ist das Produkt allerdings nur in den USA verfügbar.

