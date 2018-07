Vom Zubehörspezialisten Twelve South kommt mit dem AirSnap eine neue Schutzhülle. Das AirSnap nimmt das Case der Apple AirPods auf und bietet zusätzlichen Schutz beim Transport. Mit seinem Clip kann AirSnap zum Beispiel am Schlüsselring eingehakt werden und in Griffweite verbleiben. Dank einer Öffnung an der Unterseite kann das AirPods-Case zum Aufladen im AirSnap verbleiben. Das praktische Helferlein kommt in drei Farben.