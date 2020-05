Erhalten die AirPods bald Fitness-Funktionen?

Während die Apple Watch als zuverlässiger Fitness-Tracker gilt, übernimmt auch das iPhone einfache Fitness-Funktionen wie das Schrittzählen oder Treppensteigen und verwaltet dabei weitere Daten in der Health-App. Apples jüngstes Wearable, die AirPods, verfügen bislang über keinerlei Gesundheitsfunktionen. Dies soll sich ändern. Wie die DigiTimes berichtet, soll Apple tatsächlich neue Features integrieren. Aus Zuliefererkreisen will die Seite erfahren haben, dass Apple in eine der nächsten Generationen der AirPods einen Umgebungslichtsensor einsetzen will.

Fitness-Funktionen für die AirPods erst in ein bis zwei Jahren?

Man sollte jedoch noch nicht in diesem Jahr mit den neuen Funktionen rechnen. Laut der Website soll die Integration noch ein bis zwei Jahre dauern, während ASE Technology die Produktion der neuen Komponente übernehmen soll. Der Sensor soll jedoch nur einen Teil einer möglichen Fitness-Funktion ausmachen. Mit weiteren Komponenten könnten die AirPods dann beispielsweise die Herzfrequenz oder auch die Sauerstoffsättigung des Blutes direkt im Ohr messen, um die Gesundheit etwa beim Sport besser zu überwachen. Ein entsprechendes Patent erhielt Apple bereits vor einiger Zeit.

Noch mehr Fitness? Übertreibt es Apple langsam oder könnten sich die neuen Funktionen als nützlich erweisen? Was meint ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

