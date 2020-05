AirPods erhalten ein nutzloses Firmware-Update

Apple hat ein Update für die AirPods veröffentlicht, wobei dieses nur für die zweite Generation der Ohrhörer gilt. Diese haben nach dem Update die Versionsnummer 2D15. In der vergangenen Woche hatte Apple für die AirPods Pro ebenfalls ein Update geliefert, auf das die Reaktionen eher verhalten waren. Anders als erhofft wurden die Probleme mit dem ANC (Active Noise Cancellation) nicht behoben, die viele Nutzer seit einem früheren Update kritisieren. Apple hatte das damalige Update zwar schnell wieder zurück gezogen, doch verhindern ließ es sich nicht, dass es auf vielen Geräten sofort installiert wurde.

Was bringt die neue AirPods-Firmware?

Apple hat keinerlei Release-Notes für die Firmware-Version 2D15 veröffentlicht. Die frühere Version auf den AirPods der 2. Generation hieß 2A364. Es ist also anzusehen, dass es sich nur um die üblichen "Performance- und Fehlerbehebungen" handelt, auch wenn es keine Probleme mit den Ohrstöpseln gab.

Die Aktualisierung der AirPods lässt sich übrigens nicht verhindern, Nach einer gewissen Zeit überspielt das angeschlossene iOS-Gerät automatisch an die gekoppelten Ohrhörer die neue Software - der Nutzer muss dazu keine Einwilligung geben.

Wie überprüft man die aktuelle Firmware-Version der AirPods?

Die AirPods müssen mit dem iOS-Gerät gekoppelt sein. In den Einstellungen unter Allgemein wählt man dann den Unterpunkt Info aus und tippt darin den Menpüunkt AirPods an. In der Zeile Firmware-Version steht die gewünschte Information.

