AirPods 3 vorgestellt: Das sind Apples neue True-Wireless-In-Ears

Sehr zu Freude des Weihnachtsmanns lanciert Apple nun doch noch pünktlich zum Kaufrausch vor den Festtagen die AirPods 3. Während die Vorstellung des neuen Modells von Marktbeobachtern und Gerüchteköchen bereits für das „California Streaming“-Event im September erwartet wurde, dürfte die kleine Schachtel mit den neuen True-Wireless-In-Ears dieses Jahr nun doch noch unter so manchem Weihnachtsbaum liegen. Auch, weil die AirPods aufgrund des integrierten Akkus ein Wegwerfprodukt von beschränkter Lebensdauer sind und hier und dort vermutlich der Kauf von Ersatz anstehen dürfte.

AirPods 3 auf einen Blick: Das ist neu

• veränderte Passform

• neues Design, angelehnt an das der AirPods Pro

• Steuerung via Force Sensor wie an den AirPods Pro statt über Tipp-Gesten wie noch bei älteren AirPods-Modellen

• neue Treiber und Adaptive EQ

• Spatial Audio mit dynamischem Headtracking

• längere Akkulaufzeit

• kabelloses Ladecase mit MagSafe-Unterstützung ist ab sofort Standard

• wasser- sowie schweißfest

• Bestellstart am 18.10.2021, Verkaufsstart im Handel bereits kommende Woche

• Preis: 199 Euro

AirPods 3 mit neuem Design und verbesserten inneren Werte

In den AirPods der 3. Generation steckt neue Technik, die längere Akkulaufzeiten der In-Ears ermöglicht. Geblieben sind liebgewonnene Funktionen wie etwa das intuitive Koppeln von Kopfhörer und iOS-Gerät sowie der schnelle Wechsel zwischen ganz verschiedenen Zuspielern.

Apropos Ladecase: Mit den AirPods 3 wird die bislang nur gegen Aufpreis verfügbare Qi-kompatible Ladehülle zum Standard – bislang war das komfortablere kabellose Laden nur gegen 50 Euro Aufpreis zu haben, alternativ konnte die Wireless-Hülle separat für stolze 90 Euro erworben werden.

Und sonst? Nicht alle Gerüchte rund um die neuen AirPods haben sich bewahrheitet. Zuletzt heizte Apples Führungskraft Kevin Lynch die Spekulationen rund um neue Funktionen zum Gesundheitstracking an. Apple könne zukünftig Sensoren in die AirPods verbauen, um die Gesundheit ihrer Träger:innen zu vermessen – doch diese Zukunft ist offensichtlich noch nicht jetzt und heute, so wie auch bei der Apple Watch auf fortschrittliche Sensoren etwa zur Blutzucker-, Blutdruck- oder Temperaturmessung gewartet werden muss. Aktives Noisecanceling bleibt weiterhin dem Pro- und Max-Modell vorbehalten, neu hinzugekommen aber ist dynamische Headtracking für Spatial Audio – Dolby-Atmos-Inhalte konnten hingegen auch die Vorgänger bereits wiedergeben.

Das neue Design mit neuer Passform hat auch ein Einfluss auf den Klang. Der dürfte sich weitestgehend auf dem Niveau der AirPods 2 bewegen, durch einen besseren Abschluss des Gehörgangs aber mehr Bass bieten – wie genau sich das neue Design auf den Sound auswirkt, bleibt abzuwarten.

Preis und Verfügbarkeit der AirPods 3

Die neuen AirPods 3 lassen sich ab heute, den 18. Oktober 2021 bestellen. Die Verfügbarkeit im Handel wird seitens Apple mit dem 26. Oktober benannt. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, bietet Apple die neuen AirPods der 3. Generation in nur noch einer Modellvariante an: das kabellose Ladecase gibt es nun immer mit dazu. Die vom Hersteller herausgegebene Preisempfehlung liegt bei 199 Euro – und damit satte 30 Euro unter dem für die AirPods 2 mit Qi-Ladehülle.

Die AirPods der 2. Generation sind zum reduzierten Preis von 149 Euro weiterhin erhältlich und damit im aktuellen AirPods-Angebot als günstigeres Einsteigerprodukt platziert – zudem versteht sich das Vorgängermodell als Alternative für all diejenigen, die keinen Gefallen am neuen Design der AirPods 3 finden.

Im Kern unverändert sind die AirPods Pro. Diese werden aber ab sofort zum unveränderten Preis von 279 Euro mit dem MagSafe-kompatiblen Ladecase ausgeliefert.

Dieser Artikel wird im Laufe des Abends aktualisiert und ergänzt, etwa um Preise für den deutschen Markt.

