In weniger als zwei Wochen steht Apples erstes großes Event in 2019 an. Auf der „It's Show-Time“-Keynote wird erwartet, dass Apple einen Videostreamingdienst sowie einen Abodienst für Nachrichten vorstellen wird. Hardware könnte nur eine untergeordnet beziehungsweise gar keine Rolle spielen. Dennoch wird aktuell berichtet, dass Apples Zulieferer die Massenproduktion neuer AirPods und iPad-Modelle vorbereiten.