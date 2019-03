27.03.2019 - 18:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



27.03.2019 - 18:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Benjamin Otterstein)

Vor einer Woche stellte Apple die zweite Generation der AirPods vor und brachte dabei ein marginales Update auf den Weg, das von vielen Beobachtern genauso erwartet wurde. Nun begann die Auslieferung der kleinen Ohrhörer und bei uns hat der Paketbote ein kleines Päckchen hinterlassen. Passend zur Veröffentlichung möchten wir Ihnen unsere ersten Eindrücke zu Apples neuestem Verkaufsschlager schildern.

Apples neue AirPods sind da. Anders als beim Vorgänger gibt es nun zwei Konfigurationsmöglichkeiten zwischen den Sie sich entscheiden können. Entweder kommen die kleinen Ohrhörer im traditionellen Ladecase daher oder Sie entscheiden sich für die drahtlose Variante. Wir haben uns für letztere entschieden.

Sowohl die AirPods als auch das Ladecase sind von den bisherigem Modell nicht zu unterscheiden. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Nur beim drahtlosen Case ist die Status-LED von Innen nach Außen gewandert, was jedoch der einzige offensichtliche Unterschied bleibt. Egal, ob das Case auf einer Qi-Ladebasis liegt oder per Lightning-Kabel angeschlossen wird — die LED-Anzeige geht nach wenigen Sekunden aus, sodass kurz auf eine korrekte Ladefunktion hingewiesen wird.

(Bild: Benjamin Otterstein)

Kleine Macken, die sich in Wohlgefallen auflösen

Im Inneren des Case wartet jedoch der wirklich interessante Teil: die AirPods. Was sofort auffällt sind die Ränder um die Ohrmuscheln. An einer Stelle müssen die Einzelteile natürlich zusammengesetzt werden, aber dies fällt direkt unschön auf und könnte sich bei täglicher Nutzung durchaus als zusätzlicher Dreckfang erweisen. Auch sonst wirken das Case und die Ohrhörer anfällig für Schmutz, sodass hier und da schnell erste Ablagerungen in den Spalten und auf dem weißen Kunststoff zu finden sind, obwohl wir uns natürlich sehr in Acht genommen hatten.

Gemeinsam mit dem Aufklappen des Cases erhielten wir auf dem iPhone ein Pop-Up, das über die AirPods informiert und eine Verbindung herstellen möchte. Wenige Sekunden später sind die Ohrhörer mit dem iPhone verbunden und sogar auf dem iPad und Mac verfügbar — ohne dass eine weitere Einrichtung notwendig ist. Dies ist äußerst komfortabel, aber das kennen wir bereits von der ersten Generation sowie den BeatsX. Wie von Apple versprochen, klappt auch der Wechsel zwischen Geräten sehr schnell und ohne Probleme.

Lesetipp Die 11 besten Tricks für die AirPods 2 Vor mehr als zwei Jahren stellte Apple die ersten echten drahtlosen Kopfhörer für iPhone-Besitzer vor und führt diese nun in der zweiten... mehr

Passform & Sound

Dabei passen die kleinen Ohrhörer passen aber perfekt wie die EarBuds, die mit dem iPhone mitgeliefert werden. Das geringe Gewicht und vor allem das fehlende Kabel zwischen beiden AirPods scheint für einen besseren Halt zu sorgen als wir es von der kabelgebundenen Variante gewöhnt sind, sodass man beim Umhergehen oder schnellerem Laufen keine Angst haben sollte sie zu verlieren.

Beim Thema Sound scheiden sich natürlich die Geister. Die einen mögen einen kräftigen Bass, während andere auf die Höhen achten. Die AirPods liegen irgendwo in der Mitte und liefern für die Größe einen soliden Klang. Inwieweit sich dieser vom Vorgänger unterscheidet, wird sich erst im Test zeigen. Einige frühere Nutzer zeigten sich allerdings schon positiv überrascht und hier können wir zustimmen. Besonders gut klingen allerdings Podcasts, Anrufe und Siri. Diese sind nun sehr klar und vermitteln fast die Qualität eines echten Gesprächs.

(Bild: Benjamin Otterstein)

„Hey Siri, wie ist der Ladestand der AirPods?“

Der Sprachassistent funktioniert jetzt mehr nur über Antippen, sondern reagiert endlich auch auf „Hey Siri“ und macht damit Vieles leichter. Das Aktivierungswort wird schnell erkannt, sodass Sie danach sofort einen Befehl geben können. Mit kurzer Denkpause erhöht Siri dann schnell die Lautstärke, gibt Ihnen Informationen zum Ladestand oder wählt eine Rufnummer. Leider wird dafür stets ein Internetverbindung benötigt, sodass nicht mal einfache Aktionen wie „Nächster Titel“ ohne ausgeführt werden können.

Der erste Eindruck ist durchaus rund. Apple scheint einige Fehler der Vergangenheit korrigiert zu haben und liefert gleichzeitig praktische Neuerungen wie „Hey Siri“ und drahtloses Laden. Es bleibt spannend, ob sich das positive Bild verflüchtigen wird, wenn sie im Alltag angekommen sind.

Anzeige