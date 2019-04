AirPlay 2 ist seit knapp einem Jahr verfügbar. Viele Unternehmen kündigten damals ihre Unterstützung an. Während einige Hersteller relativ zügig entsprechende Updates reichten, müssen sich Kunden anderer Unternehmen noch immer gedulden. Nun gibt es gute Neuigkeiten: Sowohl die Soundexperten von Bose als auch Yamaha kündigte nun an, dass man in diesem Monat mit neuer Software rechnen darf, die endlich AirPlay 2 mit sich bringt.