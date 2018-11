29.11.2018 - 13:31 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Noch sind iPhone, MacBook und Co nicht so hochentwickelt, dass sie bereits jedes andere professionelle technische Werkzeug ersetzen, gerade was Musikaufnahmen angeht. Doch in Zusammenarbeit mit entsprechenden Instrumenten und Geräten werden sie Ihre Mitschnitte schnell auf ein erstaunliches Niveau heben. Das Beste: Die Tage von unhandlichem, großem und schwerem Equipment sind endgültig vorbei. Wir hätten ein paar Vorschläge fürs Weihnachtsfest.

Das iPhone ersetzt inzwischen eine ganze Reihe an Technikprodukten, doch an manche Standards kommt es nicht heran. Professionelle Kameras haben genauso einen Vorteil vor Apples Herzstück wie moderne Recorder wie Tascams DR-22WL (169 Euro). Das handliche Gerät liefert Ihnen erstklassige Audioaufnahmen, besonders Akustikinstrumente zeichnet der DR-22WL ideal auf. Aber auch die Tonspuren für Ihre Videos oder Interviews werden mit Tascams Stereomikrofon in XY-Anordnung perfekt festgehalten. Das iPhone kommt dennoch als Zuarbeiter ins Spiel, da Sie den DR-22WL mit einer kostenlosen zugehörigen App steuern können.

Kleines, kraftvolles Interface

Noch nie hatten es Musiker so leicht wie heute, an jedem Ort der Welt professionell Musik aufzunehmen. Ein Gerät, das perfekt für Recording-on-the-go geeignet ist, ist Apogees Jam+ (169 Euro). Das Interface passt in jede Hosentasche, garantiert eine Aufnahme mit 24 Bit/96 kHz und eignet sich für Gitarre, dynamische Mikros, Keyboard, Synthesizer, E-Bass und viele andere Instrumente. Ein neuer Overdrive-Modus sorgt für eine verbesserte Klangqualität, der neue integrierte Kopfhörerausgang ermöglicht echtes latenzfreies Abhören auch mit höherem Pegel, während die intuitive Handhabung und die kompakte Bauform des alten Jam geblieben sind. Kompatibel ist das Jam+ mit iOS-Geräten, PCs und Macs.

Rundum zufrieden

Augmented, Mixed und Virtual Reality sind die Zukunft, die bereits in vollem Gange ist. Aufnahmen für 360°-Audiomaterial waren bislang eher kompliziert, man benötigte ein umfangreiches Hardware-Rig und spezielle Software. Das Zoom H3-VR (369 Euro) bereitet dem ein Ende. Das Ambisonics-Mikrofon mit vier Kapseln und integriertem A/B-Dekoder nimmt vier Audiokanäle auf, die automatisch für den Einsatz in 360° Audioanwendungen konvertiert werden. Das Ergebnis sind extrem realistische, räumliche Aufnahmen, die vor allem für Filemmacher, Videokünstler und modern arbeitende Musiker von Interesse sind.

