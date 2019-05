Macs wie diese wurden mittels Audio-Kassetten-Einführung erklärt (Bild: Federica Galli)

Damals: Mac-Anleitung als Kassette für den Walkman. Manche von Ihnen, und auch manche Redakteure der Mac Life haben keine aktive Erinnerung an die ersten Tage des Macintosh. Das liegt einfach an unserem Alter. Doch zum Glück gibt es genügend Fans, die Inhalte von damals auch für die Nachwelt festhalten. Wussten Sie, dass Apple-Computern in den 1980ern Audio-Kassetten beigelegt wurden, die die Geräte erklärten?

Wenn nicht, dann können wir heute Ihr Gedächtnis auffrischen, oder Ihnen aber eine gänzlich neue Information präsentieren. In der Reddit-Gemeinschaft wies nämlich jemand auf ein YouTube-Video hin, dass genau solch eine Audio-Kassette in Aktion zeigt.

Audio-Kassette erklärt Apple-Computer

1984 ist das Jahr, in dem Apple eine Audio-Kassette produzierte, die es seinen Computern beilegte. „A Guided Tour of Macintosh“ lautet der Titel dieser Einführung in die Benutzung des Mac.

Neben dieser Einführung umfasst das über eine Stunde dauernde Video außerdem noch eine Einweisung in die Apps MacWrite und MacPaint. Diese gehörten damals zum Lieferumfang des Geräts. Die Aufnahmen sind ausschließlich in englischer Sprache.

Elektronische Anleitungen

Seitdem hat sich viel getan. Denn seit einiger Zeit schon finden Sie bei Apple kaum noch gedruckte Anleitungen. Vielmehr können Sie diese in Form von E-Books konsumieren, die Sie jederzeit kostenlos herunterladen können.

Allerdings wissen viele Käufer nicht, dass Apple diesen Service überhaupt noch anbietet. Schließlich packt der Hersteller nur ein paar wenige Beipackzettel zu seinen Geräten dazu. Wer die nicht durchliest, der wird kaum darüber stolpern, dass es auch eine umfassende Anleitung in E-Book-Form gibt.

Die Tatsache, dass Apple „damals“ Audio-Kassetten nutzte, ist der Zeit geschuldet. So wie heutzutage Musikstreaming den physikalischen Medien den Rang abläuft, ging seinerzeit kein Weg an der Kassette vorbei.

