NordVPN feiert Geburtstag: Rabatt und bis zu 2 Jahre kostenlose Abozeit!

Das Virtuelle Private Netzwerk von NordVPN bedeutet, dass du dich freier und anonymer im Netz bewegen und aktiv sein kannst. Du bist quasi unsichtbar für all jene, die aus dem Verfolgen deiner Online-Spuren Profit ziehen wollen. Und das sowohl zu Hause als auch unterwegs. Dabei büßt du weder Geschwindigkeit noch die Qualität deiner Internetverbindung ein. Mit dem Service von NordVPN ist endlich Schluss mit unnötiger und lästiger Werbung, dem Ausspähen deiner Daten und der potenziellen Gefahr, das Opfer von Hackern zu werden. Es ist also kein Wunder, dass sich NordVPN als seriöser und professioneller Anbieter über einen so langen Zeitraum etabliert hat. Das Unternehmen steht seit seinen Anfangstagen für einen solide funktionierenden Dienst im Verbund mit fairen Preisen.

Zum zehnten Geburtstag des Unternehmens schenkt NordVPN allen Neukunden in Deutschland 71 % Rabatt und kostenfreie Abozeit obendrauf. Ihr bekommt also das Premium-VPN für nur 2,99 Euro im Monat und automatisch je nach Losglück 1, 12 oder gleich 24 Monate gratis dazu! Das Ganze gilt nur für kurze Zeit und für Neukunden.

Zum NordVPN Geburtstags-Deal: bis zu 2 Jahre Gratis-Abozeit erhalten

Der Allrounder

So wie sich Cyberangriffe weiterentwickeln, so entwickelt sich auch der NordVPN-Schutz weiter. NordVPN ergänzt seine Funktionen, um zu einem Allrounder zu wachsen, was das Thema Sicherheit angeht. Ziel ist es, ein allumfassendes Tool für Online-Sicherheit zu bieten, die ersten großen Schritte sind bereits gemacht. Denn schon jetzt ist NordVPN mehr als „nur“ ein reiner VPN-Anbieter. Als Teil der Nord Security Familie können Kunden gegen Aufpreis etwa den Passwortmanager „NordPass“, den cloudbasierten Dateiverschlüsselungsservice „NordLocker“ oder das Business-VPN von „NordLayer“ erwerben. Aber auch reine NordVPN-Kunden erhalten einen großen Funktionsumfang. Nehmen wir zum Beispiel das Darknet, einen virtuellen Marktplatz für zwielichtige und illegale Geschäfte. NordVPN informiert dich als Kunden sofort, sobald deine Login-Daten oder Passwörter im Darknet auftauchen. Dies ist als Service nicht hoch genug einzuschätzen, erfährst du sonst über dergleichen erst, wenn es zu spät ist. Darüber hinaus fungiert NordVPN als Türsteher für dich: Internetseiten, die womöglich gefährlich sein könnten oder die Viren auf deinem Mac verbreiten könnten, werden blockiert und kommen gar nicht erst in deine virtuelle Reichweite. Wie sicher NordVPN ist, dokumentiert die renommierte Prüfstelle von PwC Schweiz, die den Anbieter immer wieder auf die sogenannten No-Logs-Grundsätze überprüft, also darauf, dass keine Logs und Daten über den Nutzerverkehr durch den VPN-Anbieter gespeichert werden.

Überall sicher und anonym

Die Annehmlichkeiten, die dir der Service sichert, gelten natürlich nicht nur für deinen Mac oder dein MacBook, sondern auch für mobile Geräte wie dein iPhone oder dein iPad und insgesamt für bis zu sechs Geräte. Hierfür musst du lediglich die NordVPN-App auf deinen Geräten installieren. Während du NordVPN nutzt, werden deine Online-Aktivitäten über einen VPN-Server geleitet und dabei deine IP-Adresse geändert, sodass niemand weiß, wo du dich wirklich aufhältst und so auch keine Rückschlüsse auf deine persönlichen Aktivitäten zugelassen werden. Es ist längst bekannt, dass du für Produkte bisweilen mehr zahlst, wenn Firmen erkennen können, dass du an einem Ort wohnst, dessen Einwohner potenziell ökonomisch bessergestellt sind. Mit NordVPN wird dies unterbunden, folglich kannst du unter dem NordVPN-Mantel unter anderem auch Urlaube künftig günstiger buchen. Des Weiteren entfällt das nicht minder nervige Geoblocking, was von Vorteil ist, wenn du aus dem Ausland auf Inhalte in deinem Heimatland zugreifen möchtest. Übrigens sind die NordVPN-Server mit einer High-Speed-Technik ausgestattet, die 2020 gar die schnellste der Welt war. Auch Geschwindigkeitseinbußen hast du also nicht zu befürchten.

Das Geburtstags-Angebot

Wenn du jetzt zuschlägst und NordVPN-Kunde wirst, nimmst du automatisch an einer Verlosung teil, bei der du garantiert gewinnen wirst. Und das meinen wir nicht im übertragenen, sondern im tatsächlichen Sinn: Schließt du im Zuge der Geburtstags-Aktion einen 2-Jahres-Plan für 71,76 Euro ab (umgerechnet nur 2,99 Euro pro Monat), erhältst du damit nicht nur die damit wirksamen 71% Rabatt, sondern du erhältst zusätzlich kostenlos Extra-Laufzeit. Wie viele Monate du umsonst bekommst, entscheidet das Los. Als Gewinner darfst du entweder einen zusätzlichen Monat das Virtuelle Private Netzwerk von NordVPN kostenfrei nutzen, ein ganzes Jahr oder sogar zwei Jahre lang! In jedem Fall wirst du unter den Gewinnern sein und eine Gratis-Laufzeit zum Geburtstag geschenkt bekommen. Alles, was du tun musst, um auf die beschriebene Art und Weise doppelt zu profitieren, ist, dein NordVPN-Abo über diesen Link hier zu buchen. Viel Glück!

