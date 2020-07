Neuer Amazon-Tiefpreis: Apple AirPods Pro jetzt für 208 Euro

Erst die Mehrwertsteuersenkung und dann noch weitere Rabattaktionen im „SSV“: Gleich mehrere Online-Händler haben derzeit die Apple AirPods wirklich spottbillig im Angebot, doch Amazon nähert sich wiedre der magischen 200-Euro-Grenze. Die AirPods Pro gibt es jetzt beim Online-Riesen schon ab effektiv 208 Euro. Das ist ein wirklich guter Kurs. Der reguläre Preis liegt derzeit bei Amazon bei 214 Euro, was allein derzeit schon ein tolles Angebot ist. Es gibt aber zwei Aktionen, die man kombinieren kann. Dazu rechnet Amazon zum einem 6 Euro Rabatt ab, wenn man sein Guthaben-Konto auflädt, man zahlt also effektiv nur 208 Euro. Oder man zahlt mit der Amazon-Visa-Karte und bekommt eine Rückvergütung bei jedem Kauf in Höhe von drei Prozent. Günstiger gab es die Kopfhörer bisher bei seriösen Händler in Deutschland nur ein einziges Mal (bei einer Gutscheinaktion bei Ebay für 199 Euro). Zuletzt war der Durchschnittspreis der AirPods Pro bei rund 230 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung von Apple liegt (mit 16 Prozent Mehrwertsteuer) bei 271,95 Euro.

► Zum Deal: AirPods Pro bei Amazon

AirPods Pro Schnäppchen nur für kurze Zeit

Man spart ohne das Zusatzangebot schon also 57,95 Euro oder satte 21 Prozent. Wer das Angebot dann noch mit der Amazon-Visa-Karte nutzt, kann bis zu 3 Prozent bei Käufen zurückerstattet bekommen. Alternativ kann man die 6 Euro sparen, wenn man sein Amazon-Konto mit Guthaben auflädt. Die Aktion bei Amazon läuft nur für kurze Zeit, schnell sein lohnt sich also. Verkauf und Versand laufen direkt über Amazon. Man hat also entsprechend ein geringes Risiko, hierbei auf ein betrügerisches Angebot hereinzufallen.

► Zum Deal: AirPods Pro bei Amazon