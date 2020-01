Logitech K380: Keyboard für Mac & iPad zum Schnapperpreis

Die Logitech K380 zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl am Mac oder iPad als auch mit ChromeOS- oder Windows-Geräten genutzt werden kann. Die Tastatur erhält dazu einen Doppeldruck mit Apple-typischen Symbolen etwa auf der Wahltaste. Die K380 in Schwarz kostet aktuell nur 29,99 Euro, die Variante in Blau kostet etwas mehr. Die Batterielebensdauer gibt Logitech mit unglaublichen zwei Jahren an, dürfte aber stark von der individuellen Nutzung abhängen.

