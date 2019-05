iPhone und iPad unterwegs aufladen: Anker Powercore 20.100 mAh Powerbank reduziert. Sie suchen noch einen Zusatzakku für unterwegs? Der Anker Powercore ist robust verarbeitet und leiste gute Dienste, auch in der Redaktion. Das Produkt bietet 2 USB-A-Stecker zum Aufladen mit jeweils 2,4 A. Mit den 20.100 mAh Kapazität können Sie beispielsweise ein iPhone 8 siebenmal vollständig aufladen. Über eine LED am Gehäuse können Sie den Ladestand der Powerbank abfragen. Derzeit bekommen Sie die Powerbank bei Media Markt für 25 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Alternativ können Sie sich das Produkt auch in einen Markt in der Nähe liefern lassen.