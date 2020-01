hardwrk Premium Eco Case - die biologisch vollständig abbaubare iPhone-Hülle zum Produktlaunch 20% reduziert

Das iPhone schützen und zwar mit biologisch abbaubaren Rohstoffen geht. Das beweist nun auch hardwrk.

Ab sofort: Hardwrk Premium Eco Case zum Einführungspreis.

Anders als man vielleicht zunächst denkt, besteht das Case nicht aus recyceltem Kunststoff, sondern aus vollständig kompostierbaren Rohstoffen. Es besteht aus Kohle, Bambus, Kalziumkarbonat, Marmor, Cellulose und PBAT. Damit ist es deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Schutzhüllen.

Hardwrk bietet es für alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 7 (Plus) an, und zwar in den Farben Gelb und Grün.

Der reguläre Preis beträgt 24,90 Euro, mit dem Gutscheincode "ecocase20" spart man 5 Euro, also rund 20 Prozent.

Die Schutzhüllen unterstützen auch das kabellose aufladen kompatibler iPhones.

