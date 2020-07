Gratis Games für den Mac: Diese drei Lucasfilm-Spiele könnt ihr euch jetzt kostenlos holen

Day of the Tentacle, Grim Fandango und Full Throttle sind jetzt für kurze Zeit kostenlos zu haben. Die Aktion läuft im Mac App Store. Wem die Titel nichts sagen: Es sind alles Point-and-Klick-Abenteuer, die bereits in den 1990ern von Entwickler Tim Schafer für LucasArts erstellt worden (wie auch „The Secret of Monkey Island") und als „Remastered“ Version nun im Mac App Store mit macOS Catalina-Support bereit stehen. Die Spiele kosten regulär zwischen 4 und 12 Euro - ihr könnt also ein echtes Schnäppchen machen und bekommt dafür ein wenig Computerspiel-Geschichte kostenlos.

Spiele von Lucasfilm jetzt kostenlos für Mac:

(Anzeigt werden die regulären Preise, wenn ihr den Link anklickt steht dort "Gratis").

