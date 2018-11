16.11.2018 - 12:54 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



16.11.2018 - 12:54 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Der frühe Vogel fängt den Wurm – beziehungsweise das Apple Zubehör. Und dafür müssen Sie nicht mal früh raus aus den Federn. Artwizz kommt dem Black Friday zuvor und bietet den Mac Life-Lesern exklusiv schon sieben Tage früher das komplette Wochenende lang einen mächtigen Rabatt auf alle Produkte im Online-Shop an.

Ab heute, Freitag, den 16.11.2018 bis Sonntag, den 18.11.2018 um Mitternacht können Sie, werte Mac Life-Leser, exklusiv von einem 30%-Rabatt auf alle Produkte im Artwizz Online-Shop profitieren. Wer hier regelmäßig vorbeischaut, wird wissen, dass die Berliner Firma ein extrem umfangreiches Portfolio an Apple-Zubehör anbietet, das von iPhone-Hüllen über Displayschutz bis zu Taschen sowie Kabeln und Adaptern reicht. Vor allem bei den Smartphone Cases verfügt Artwizz über eine große Auswahl. Neu im Sortiment sind hierbei die schlanken NoCase Color Hüllen in Spaceblue und Raspberry (16,99 Euro), der transluzente Bumper (19,99 Euro), der feurig-rote Camouflage Clip Red (24,99 Euro) sowie der schlanke und zugleich robuste SlimDefender (29,99 Euro).

Wer möglichst viel Geld sparen möchte, schlägt bei den etwas höherpreisigen Produkten wie der Leather Bag (89,99 Euro) oder dem Eco BackPack Rucksack (59,99 Euro) zu.

(Bild: Artwizz)

So einfach geht’s

Die 30 Prozent Rabatt können Sie ganz einfach einheimsen: Packen Sie Ihre Produkte in den Warenkorb und geben Sie beim Bezahlen an der Kasse im Feld Gutschein-Code den Code MacLife-30 ein. Ein Klick auf das +-Zeichen daneben und schon werden Ihnen die besagten 30 Prozent von der Endsumme abgezogen. Ein Limit, wie viele Produkte Sie erwerben dürfen, gibt es nicht. Der Gutschein ist pro Account nur einmal einlösbar. Torschluss ist am Sonntag um 24 Uhr.

Ganz wichtig: Diese Aktion gibt es nur hier bei Mac Life und nirgends sonst!

Viel Spaß beim Einkaufen – hier geht’s zum Artwizz Online-Shop.

Anzeige