21.03.2017 - 18:36 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Heute hat Apple mit Ankündigung den Apple Store geschlossen. Nach der Wiedereröffnung gab es einige Neuerungen. Wirklich neu ist aber nur das iPad in 9,7 Zoll sowie ein paar Änderungen beim Speicherausbau. Ach, und das iPhone 7 ist jetzt in Rot erhältlich. Oh, und die neuen Armbänder für die Apple Watch. OK, das ist für viele eher eine Enttäuschung, kein iPad Pro, keine neuen Macs, aber das wiederum ist Kalkül. Apple wollte Steine aus dem Weg räumen. Denke ich.



21.03.2017 - 18:36 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Was ist eigentlich mit dem iPad Pro? Noch nichts! (Bild: Dealjumbo via mockDrop/Giotto-Werbung)

In den Kommentaren unserer Artikel machte sich schnell Ernüchterung breit. Kein iPad Pro, keine Macs. Ein langweiliges „Update”. Kollege Alexander Trust findet zumindest das iPhone 7 in der (PRODUCT)RED-Edition spannend und prognostiziert, dass dieses wie geschnitten Brot weggehen wird, weil es gut aussieht und vor allem das Geltungsbedürfnis jener befriedigen wird, die auffallen wollen. Dennoch ist es eher langweilig, weil sich außer der Farbe nichts geändert hat. Mit dem Maßstab könnte man andernfalls auch die Armbänder hypen und genau das macht keiner.

Alles berechnet – oder: Wie berechenbar ist Apple?

Ist es, rein logisch betrachtet, überhaupt möglich, von etwas enttäuscht zu werden, das man schon vorher wusste? Ja, ist es, das nennt sich „Erwartungshaltung”. Ganz nüchtern betrachtet dürften die Ereignisse von heute niemanden überraschen, denn:

Warum also sind die Fans und Nutzer jetzt enttäuscht? Weil alles so eingetreten ist, wie es vorausgesagt wurde? Und wenn schon: Apple dürfte noch im Frühjahr die Bombe platzen lassen und mit einer Keynote die Scherben wieder aufkehren.

Die Klötze am Bein sind weg

Meiner Meinung nach hat Apple mit dem heutigen Tag die Keynote aufgeräumt und sich dennoch etwas Aufmerksamkeit verschafft. Erfahrungsgemäß ist es so, dass oft genug bestimmte Dinge nicht auf Special Events erwähnt werden. Sie werden als Pressemitteilung nachgeschoben und gehen dann im allgemeinen Hype unter. Da müssen wir uns sicherlich auch an die eigene Nase fassen, aber darum soll es nicht einmal gehen.

Dadurch, dass Apple die ganzen vermeintlich langweiligen Themen schon heute abgefrühstückt hat – und mit dem iPad 9,7 Zoll sowie von mir aus dem iPhone 7 (PRODUCT)RED dafür sorgte, dass es etwas Medien-Aufmerksamkeit gibt –, bleibt mehr Platz auf der Keynote für die wirklichen Highlights des Frühjahrs.

Keynote im April mit iPad Pro und Macs

Beweise habe ich dafür keine, aber ein paar Indizien. Und die deuten darauf hin, dass es im April eine Keynote geben wird. Denn dann soll der Apple Park eingeweiht werden und wie ginge das besser als mit einem Presse-Event? Außerdem gibt es schon viele Gerüchte, die ja irgendwo herkommen müssen, die von neuen iPad Pro sprechen. So soll das 9,7-Zoll-Pro künftig einen 10,5-Zoll-Bildschirm haben und das 12,9-Zoll-Modell ist sogar noch älter.

Darüber hinaus dürften neue Macs vorgestellt werden. Ich will mich gar nicht mal so weit aus dem Fenster lehnen und den Begriff „Mac Pro” in den Mund nehmen (obwohl Tim Cook Besserung gelobt hat), aber es gibt schon relativ konkrete Indizien für ein MacBook Pro in macOS Sierra 10.12.4. Falls wenigstens das MacBook 12 Zoll noch regelmäßig frische Hardware bekommt, wäre dieses ebenfalls ein Kandidat für ein Update.

Fazit: Immer locker durch die Hose atmen

Sind wir mal ehrlich: Das, was Apple heute vorgestellt hat, hätte auf einer Keynote vermutlich auch gezeigt werden können. Aber das iPad 9,7 Zoll hätten wir dann auch langweilig gefunden, falls es nicht ohnehin schon im Schatten der neuen iPad Pro untergegangen wäre. Und was will man mit neuen Farben (oder mehr Speicher) beim iPhone, wenn es seit Jahren mal wieder neue Macs gibt?

Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns alle ein bisschen lockerer machen. Und die nächste Keynote hypen. Im Apple Park. So, jetzt habe ich's gesagt.