Tim Cook hat also vor kurzem an der New Yorker Börse durchaus die Wahrheit gesagt, als es hieß, die AirPods seien vom Start weg ein Erfolg. Zulieferer Inventec, der die Bluetooth-Kopfhörer für Apple zusammenbaut, will nun die Produktion ankurbeln, damit bald jeder seine AirPods pünktlich...