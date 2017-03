01.03.2017 - 10:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat gestern seine jährliche Anlegerversammlung in seinem Hauptsitz in Cupertino abgehalten. Im Rahmen des Meetings konnten die Investoren an Apples Anwalt Bruce Sewel und den CEO Tim Cook verschiedene Fragen richten. Dabei kamen nicht nur die aktuellen Gerüchte zum iPhone 8 zur Sprache, das als „dummes rundes Telefon" bezeichnet wurde, sondern man ging auch auf die AirPods und den vernachlässigten Pro-Bereich ein.



Nachdem man auf der Anlegerversammlung die acht Board-Mitglieder – unter anderen den ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore und Disney-CEO Bob Iger – ein weiteres Mal in ihrer Position bestätigt hat, gab es eine kleine Frage-und-Antwort-Runde. Darin ging etwa Apple-CEO Tim Cook auf die schwierige Liefersituation bei den AirPods ein. Ihm zufolge produziert man die kleinen Ohrhöher so schnell man kann, aber man kommt der hohen Nachfrage nicht hinterher. Die AirPods sind laut Cook ein „kulturelles Phänomen". Auf die Frage nach Sicherheits- und Gesundheitsrisiken durch das Tragen der AirPods antwortete man, dass Sie nicht auf der Webseite angeboten werden würden, wenn es solche Risiken geben würde. Daneben zeigte man den zeigte man ein schwarz und weißes AirPods-Promo-Video, das natürlich nicht öffentlich ist.

Auch zukünftige Produkte kamen in der Fragerunde zur Sprache. Dort fragte ein Investor, ob es wahr sei, dass man ein „super smartes dummes Telefon" mit besserer Akkulauf und rundem Design bauen werden. Cook entgegnet trocken: „sind nicht sicher, ob wir ein rundes Telefon bauen werden."

Auch auf die heftige Kritik der Pro-Nutzer zum neuen MacBook Pro reagierte man im Laufe des Gesprächs. Apple gab an, dass man sich der Situation bewusst sein und „man mehr im Pro-Bereich tun wird". Speziell für Cook ist der Kreativ-Bereich wichtig und so weißt er auch die Fokus-Verschiebung auf den Konsumentenmarkt zurück. „Glaubt nicht, dass etwas, das wir getan haben oder das wir tun, was jetzt nicht sichtbar ist, ein Signal dafür ist, dass unsere Prioritäten woanders sind", entgegnete Cook auf den Vorwurf.