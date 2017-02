20.02.2017 - 16:13 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wer Apple über die Jahre beobachtet hat, wird feststellen, dass eine Keynote im Frühjahr schon eine gewisse Tradition hat. Im letzten Jahr wurde das iPad Pro in 9,7 Zoll angekündigt, im Jahr davor die Apple Watch. Glaubt man einem Bericht, soll auch dieses Jahr wieder eine Keynote im März stattfinden. Mit dabei: Ein neues iPad-Line-Up, ein iPhone SE mit 128 GB Speicher und ein rotes iPhone SE.



Mac Otakara berichtet über Apples mögliche Vorhaben, im März eine Keynote veranstalten zu wollen. Demnach soll die „Frühjahrskeynote” dazu genutzt werden, das iPad-Pro-Line-Up zu aktualisieren. Erwartet werden gleich vier Modelle, und zwar genau die, die bereits in früheren Gerüchten thematisiert wurden. Das betrifft neue Ausgaben des iPad mini in 7,9 Zoll, neue iPad Pro in 9,7 und 12,9 Zoll sowie das komplett neue iPad Pro in 10,5 Zoll. Letzteres soll mit dünneren Rändern kommen und ohne Home-Button.

Rotes iPhone 7, 128 GB iPhone SE

Außer den iPads soll Apple auf der Keynote auch kleinere Ergänzungen beim iPhone ankündigen. So soll dem iPhone SE eine neue Speichergröße spendiert werden. Neben den bereits vorhandenen Ausgaben in 16 und 64 GB soll Apple die Vorstellung einer 128-GB-Version planen. Damit das iPhone 7 nicht leer ausgeht, soll ihm eine sechste Farbe zur Seite stehen, nämlich rot. Rot war auch schon in den Gerüchten vor der Ankündigung zur Sprache gekommen. Denkbar wäre, dass es sich dabei um ein (PRODUCT)RED-Modell handelt.

Darüber hinaus spricht Mac Otakara auch in knappen Worten neue Armbänder für die Apple Watch an, womit Apple dasselbe machen würde wie im vergangenen Jahr. Alle Produkte sollen relativ zeitnah zur Keynote auf den Markt kommen – mit einer Ausnahme: Das iPad Pro in 10,5 Zoll ohne Home-Button könnte erst im Mai verfügbar werden.