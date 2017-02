24.02.2017 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es wird bereits seit Monaten darüber spekuliert, dass Apple in diesem März ein erstes Event abhalten wird. Dort könnten neben einem neuen MacBook auch neue iPad-Modelle präsentiert werden. Während wir noch kein genaues Datum kennen, gibt es Neuigkeiten zum möglichen Auslieferungszeitraum. Laut einem aktuellen Bericht könnten sich die Interessenten noch bis Mai oder gar Juni gedulden müssen, bis sie die neuen Tablets in den Händen halten dürfen.



In diesem Jahr könnte erneut Bewegung in Apples Tablet-Business kommen. Nachdem man mit dem 12,9-Zoll-„iPad Pro" ein drittes Modell eingeführt hat, soll in diesem Frühjahr eine weitere Variante in das Lineup aufgenommen werden, während das Schicksal des iPad mini ungewiss bleibt. Bei dem neuen Modell soll es sich um ein 10,5-Zoll-Tablet handeln. Allerdings könnte sich die Auslieferung nun etwas verzögern.

Wie bereits berichtet wurde, soll sowohl das 10,5-Zoll- als auch das 12,9-Zoll-iPad erst im zweiten Quartal in die Massenproduktion gehen. Die Produktion für das neue 9,7-Zoll-Modell soll dagegen schon im vollen Gange sein. Natürlich dürfen wir daher nicht mit einer baldigen Auslieferung rechnen.

Laut der DigiTimes werden die neuen Geräte zwar im März vorgestellt, aber die Auslieferung der großen iPad-Modelle könnte sich laut Zulieferern bis Mai oder sogar Juni verzögern. Das 9,7-Zoll-iPad könnte jedoch schon kurz nach dem spekulierten Event in den Läden stehen.

Schon seit Wochen erhöhen sich die Lieferzeiten für das 12,9-Zoll-„iPad Pro". In vielen Ländern beträgt die Wartezeit derzeit mehrere Wochen. Während dies sonst ein Indiz für eine baldige Aktualisierung ist, handelt es sich laut Tim Cook um ein „Zulieferer-Problem", da man die Nachfrage für das erste Quartal völlig unterschätzt habe. Eventuell gingen die freien Kapazitäten bereits an die neue Generation, sodass ein weiterer Wechsel schwierig geworden wäre.