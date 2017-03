08.03.2017 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich sind die neuen iPad-Modelle überfällig, aber Apple hält sich noch zu einem entsprechenden Vorstellungstermin bedeckt. Bereits beim iPad Pro (12,9 Zoll) sind die Lieferzeiten in die Höhe gestiegen, sodass man zwei bis drei Wochen auf die Geräte warten muss. Jedoch zeigt der Blick auf die Verfügbarkeit in den USA interessanterweise überall für alle Speichergrößen, Farben und Konnektivitäts-Optionen ein Datum im April an, das zur gleichzeitig Öffnung des Apple Parks passen würde.



Schon seit Wochen lesen wir Gerüchte zu neuen iPad-Modellen, die sich eventuell aufgrund verschiedene Probleme verzögern sollen. Daneben ist auch von einem gänzlich neuem Modell mit 10,5-Zoll immer wieder die Rede, das neben dem iPad Pro (12,9 Zoll) und der 9,7-Zoll-Variante erscheinen soll. Letzteres soll übrigens das iPad Air 2 endgültig ablösen. Nach den vielen Spekulationen könnte nun endlich ein Termin und ein Ort für das Event gefunden sein.

Laut der amerikanischen Webseite ist das iPad Pro (12,9 Zoll) noch für mehrere Wochen nicht verfügbar, bevor es dann ab dem 4. April wieder in den Läden in allen Konfigurationen gekauft werden kann. Da Apple oftmals auch Geräte direkt nach einem Event veröffentlicht, ist eine Keynote an diesem Datum durchaus denkbar.

Nicht ganz zufällig könnte der Termin in den April fallen. Denn erst vor wenigen Woche gab das Unternehmen bekannt, dass man den neuen Hauptsitz – den Apple Park – im April eröffnen wird. Gleichzeitig teilte Apple-CEO Tim Cook auf dem letzten Event mit, dass dies das letzte in der 1 Infinite Loop sein wird. Daher scheint es nicht ganz unwahrscheinlich, dass man gleich das neue Steve Jobs Theater im Apple Park für die Präsentation der neuen iPad-Modelle nutzen könnte.

„Apple World Today"-Editor Marty Edwards merkt ebenfalls an, dass zum 1. April viele iPad-Deals mit Anbietern auslaufen, sodass die Vorstellung neuer Geräte drei Tage später realistisch wäre.