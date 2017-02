22.02.2017 - 16:51 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Seit 2013 laufen die Bauarbeiten an Apples neuer Heimat in Cupertino, dem Apple Campus 2 oder auch „Space Ship”, wie der Gebäudekomplex aufgrund seiner Form genannt wird. Nun neigen sich die Bauarbeiten dem Ende, was Apple dazu veranlasst hat, die große Eröffnung für April 2017 anzukündigen. Über 12.000 Mitarbeiter sollen dort ihren neuen Arbeitsplatz finden. Auch Steve Jobs wurde ein Denkmal gesetzt.



Apple Park Theater (Bild: Apple)

In einer Pressemitteilung hat Apple heute bekanntgegeben, dass das neue Firmengelände in Cupertino so gut wie fertiggestellt ist. Die große Eröffnungsfeier soll im April stattfinden. Dann beginnen auch die Umzugsarbeiten für die über 12.000 Mitarbeiter, die in dem neuen Komplex arbeiten sollen. Das Gebäude wird final als „Apple Park” bezeichnet.

2011 vorgestellt, seit 2013 im Bau, leicht verspätet

Wie Apple berichtet, sollen sich die Umzugsarbeiten über ein halbes Jahr erstrecken. Steve Jobs, damaliger Firmen-Chef, hat 2011 bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor der Stadtverwaltung von Cupertino die Planungen vorgestellt und sich die Einwilligung der Stadt eingeholt, das Bauvorhaben umsetzen zu dürfen. Seit 2013 wird am künftigen Hauptquartier gearbeitet. Eigentlich war die Fertigstellung für Ende 2016 geplant, allerdings wurde sie verschoben.

Apple Park, Fassade mit Bäumen (Bild: Apple)

Auch im April 2017, wenn die große Eröffnung geplant ist, werden die Bauarbeiten noch nicht komplett abgeschlossen sein. Kleinere Aufgaben wie die Finalisierung der Gebäude und der Grünanlagen werden über den Termin hinweg noch fortgesetzt.

Apple hat sich entschieden, Steve Jobs ein ganz besonderes Denkmal zu widmen. Ein Theater wird nach ihm benannt. Es befindet sich auf einem Hügel und stellt den höchsten Punkt des Komplexes dar. Wie Tim Cook erläutert, kommt die Entscheidung nicht von ungefähr, schließlich haben die Visionen Steve Jobs' seine Zeit überdauert. Der Apple Park werde die Heimat der Innovationen, die Apple in den nächsten Generationen hervorbringen werde.

Apple Park, Fassade (Bild: Apple)

Ausschließlich grüne Energie

Bei der Errichtung des Apple Park hat das Unternehmen nicht nur an seine eigenen Bedürfnisse gedacht, sondern auch an die Umwelt. Der gesamte Strom, der für die Arbeiten der Angestellten verwendet wird, wurde durch erneuerbare Energien erzeugt. Auf den Dächern der Gebäude sind Solaranlagen angebracht, die 17 Megawatt erzeugen können, um damit einen Großteil der benötigten Energie abzudecken. Es soll sich dabei um die größten auf Gebäuden installierten Panels der Welt handeln.