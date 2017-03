20.03.2017 - 21:42 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple hat angekündigt, seinen Online Store morgen vorübergehend schließen zu wollen. Es handelt sich dabei um geplante Wartungsarbeiten, bei denen der Apple Store aktualisiert wird. Dasselbe Schicksal ereilt die Fotodruck-Dienste für die Fotos-App. Wer noch schnell etwas bestellen möchte, muss das bis 8:30 Uhr tun, denn danach ist bis 13:30 Uhr erst einmal nichts bei Apple online bestellbar.



Noch ist der Apple Store online (Bild: Screenshot)

Auf der Apple System-Status-Webseite steht nun nicht mehr nur geschrieben, wann Dienste offiziell Probleme hatten, sondern auch, wann sie voraussichtlich nicht zu erreichen sind. Im Falle des Apple Store in seiner Online-Ausgabe wird das am morgigen Dienstag zwischen 8:30 und 13:30 Uhr der Fall sein. In dem Zeitraum wird der Apple Store „aktualisiert” – und darüber lässt sich in der Zwischenzeit hervorragend spekulieren.

Neue iPads? Neue MacBooks?

Zum Glück ist es nicht so, als gäbe es keine Indizien oder wenigstens Gerüchte, was Apple in den Store implementieren könnte. Immerhin wird der Apple Store schon seit Jahren obligatorisch geschlossen, wenn neue Produkte hinzugefügt werden.

Erst in der vergangenen Woche hieß es noch, dass Apple in dieser Woche neue iPads auf den Markt bringen wolle, auch wenn diese zunächst einmal nur kleinere Veränderungen mit sich bringen und Apple das iPad Pro in 10,5 Zoll für eine Keynote aufhebt, rein hypothetisch gesprochen.

Neben iPads wären aber auch MacBooks denkbar. Theoretisch könnte Apple dem MacBook in 12 Zoll ein Update spendieren, denn das letzte ist ein gutes Jahr her. Aber auch die MacBook Pro sind noch nicht ganz aus dem Rennen, auch wenn sie erst ein Upgrade erhalten haben. Dafür aber gab es erste Hinweise in den Beta-Versionen von macOS Sierra 10.12.4 auf neue Hardware. Und dass Apple jetzt in sehr kurzen Abständen ziemlich viele neue Betas herausgibt, beflügelt die Gerüchte nur noch.